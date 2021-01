Claudia Mix: "Buscamos despenalizar el aborto hasta la semana 14"

En Chile se discute la despenalización del aborto. Este país tiene el aborto por tres causales, similar a lo que vendría a ser el aborto no punible en Argentina. Ahora se podría llegar a tratar la despenalización, RePerfilAr se comunicó con la diputada Claudia Mix, del partido Comunes, quien impulsa el proyecto: “Somos un grupo de 10 parlamentarias, autoras y co autoras de esta iniciativa que viene peleando nuestro país desde hace muchos años. El aborto en las tres causales recién lo pudimos lograr en 2017, fue un derecho que estuvo alguna vez garantizado por la constitución y que se nos arrebató en la dictadura militar de Augusto Pinochet”, contó Mix.

Este proyecto de despenalización viene desde el 2018: “A Chile le falta mucho por recorrer, necesitamos evitar que sean criminalizadas aquellas mujeres que toman la decisión por una u otra razón de tener que abortar”, explicó la diputada chilena, y agregó: “Buscamos el aborto consentido por la mujer hasta las 14 semanas de gestación porque se siguen realizando los abortos clandestinos”.

Chile también debate el aborto en el Congreso y busca despenalizarlo

Consultada por una cifra estimatoria de abortos clandestinos o penalizaciones a mujeres por estos actos, Claudia Mix dijo: “Solicitamos esos datos actualizados para poder demostrarle a las parlamentarias que están en la comisión de que esta es una necesidad. Hay muchas mujeres, sobre todo las de bajos recursos, que deben optar por el aborto en el que corre peligro su vida, poniendo en riesgo su salud en cuanto a algunas secuelas futuras”, y también aclaró que: “No estamos ocupando recursos del Estado, por lo tanto, no es un problema de atribución de nosotras en el parlamento. El debate que podamos alcanzar va a permitir una mayor madurez en estos temas porque esto no es un tema valórico como lo han querido instalar, es de derechos, de garantía a las mujeres”.