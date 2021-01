Formosa-CABA: la gestión de la pandemia

Las noticias son muy diversas. Vamos a tomar dos planos, uno efectivamente socioeconómico muy central, como la evolución de la inflación, en particular alimentos y bebidas, y el otro sanitario, a ver cómo evolucionan las provincias con un indicador que nosotros consideramos centrales, que es la muerte por covid de cada por cada millón de habitantes.

Con respecto a la inflación, el primer tema que hay que considerar pareciera, parece ser que en enero los datos no van a ser bueno o van a estar arriba nuevamente de 4 por ciento en inflación de alimentos y bebidas, con lo cual se va a cerrar enero a enero 2020 2021, un período de más de cuarenta y dos puntos de aumento. Muy lejos de los reacomodamiento salariales y de ingresos familiares. Por lo tanto, ahí sigue el Gobierno teniendo un problema central, una espada de Damocles que compromete toda su política económica futura. Tendrá que resolverlo. Hay algunos planes en marcha, corte, económicos, de carne. Hay controles de precios renovados, ampliación de la canasta, pero los resultados, por lo menos en enero, todavía no se observan con claridad.

Vacunas: la hora del realismo

Y el segundo tema que hay que considerar, porque está nutrido de una gran paradoja, es cómo evolucionan las muertes por cada millón de habitantes por covid. Recientemente, el Ministerio de Salud ha dado datos centrales, los datos son al 23 de enero del 2021 muy recientes, o sea que podemos considerarlo con los datos actuales de cómo evolucionó este indicador.

El distrito que mayor muerte por covid tiene cada millón de habitantes es Capital Federal: 1833 muertos cada millón de habitantes. El promedio nacional es 1029 capital está bien desalineado con respecto a la muerte por covid promedio. En el promedio se encuentra a Chubut que está en 955 y La Rioja en 1022. Están en medio del promedio nacional.

Pero paradojalmente, el distrito que menos muertes por covid tiene cada millón de habitantes es Formosa. El distrito quizás más castigado por los medios rayaste en estos momentos con respecto al covid, por las políticas de aislamiento que lleva adelante el Gobierno provincial. En particular, hay un especial ensañamiento sobre la figura de Gildo Insfrán, que no se corresponde con los datos que observamos en la realidad. Por lo menos no se corresponde con los datos que está dando el Ministerio de Salud.

Por lo tanto, la peor Capital Federal, la mejor Formosa. Con estos datos, Capital Federal realmente no puede, como plantea su Gobierno, iniciar las clases sin restricciones. La condición pandémica de Capital Federal es muy dificultosa. Por lo tanto, este inicio de las clases me parece que tiene más que ver con el marketing político, al cual es afecto el gobernador Horacio Rodríguez Larreta, que con las condiciones pandémica y sanitarias del distrito. Vuelvo a insistir medido por muertes por millón de habitantes, es el peor de la geografía nacional.