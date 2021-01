Vacunas: la hora del realismo

Vamos a hablar hoy de las vacunas a la hora del realismo. Las sociedades y los gobiernos las esperaban casi con un fervor religioso en lugar de que fuera un recurso científico más para combatir la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque las sociedades están temerosas y están hartas de la vida que están llevando desde que apareció el coronavirus y los gobiernos, por su parte, porque se está demostrando a nivel mundial que aumenta el apoyo si la gente percibe que están controlando el coronavirus. Es por esto que la vacunación se convierte en algo decisivo.

Estas necesidades llevaron a simplificar la cuestión y a olvidar los enormes problemas de producción, de logística y distribución que tienen las vacunas que están generando conflictos en todo el mundo, uno de los cuales es el que tiene la Unión Europea con AstraZeneca y Oxford porque las vacunas se han atrasado.

La Argentina se aferró, como sabemos, a la vacuna rusa y una vez más el gobierno hizo anuncios imprudentes. Adelantó que iba a haber millones de vacunados para enero y nada de esto va a suceder. Las dosis de la vacuna rusa van a ser mucho menores a las esperadas y descubrimos que detrás de esta cuestión no sólo están los hechos fácticos que describimos, sino también cuestiones geopolíticas muy difíciles de desentrañar.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este retraso en la vacunación para la sociedad? Mantener el temor, cierta desesperanza y molestia. Para el Gobierno, como escribíamos el domingo, hay dos percepciones que creemos que van a ser fundamentales para decidir las elecciones. Uno es el manejo de la economía, que es un tema clásico, y el otro que se agrega con muchos interrogantes es el manejo y el control de la pandemia. Hasta ahora, en economía el Gobierno tiene poco para ofrecer y, tal como están las cosas, tampoco tiene un horizonte muy claro en relación con el control de la pandemia, que además va a tener un incremento seguramente en otoño e invierno.

El gobierno, de cualquier manera, tiene algunos recursos. Están al frente del Ejecutivo, por lo que posibilita herramientas que la oposición no tiene. Por otro lado, si permanece unido aumentan sus chances y también tiene amplia franja de la población subsidiadas y protegidas. Pero me parece que en el fondo los funcionarios, sin decirlo y en off, están rezándole a Putin para que cumpla lo prometido.