Carrió vuelve con 3 clásicos

Si fuera una saga cinematográfica, Elisa Lilita Carrió habría hecho más películas que Star Wars. En ese ida y vuelta permanente de la política, de sus amistades, de sus alianzas, de sus rupturas, de sus indignaciones, nos ha dado estos días muestra de su eterno regreso a las fuentes porque protagonizó tres clásicos en su historia, en esa saga cinematográfica política que tiene a lo largo de toda su trayectoria en la vida política de la Argentina.

Un clásico que hizo esta semana fue amigarse con sus enemigos. Había dicho que con Mauricio Macri no hablaba más, que estaba terminada esa relación, que se sentía traicionada. Ya habló con él. Ya dijo que le pidió disculpas. Dijo que fue producto de una calentura, que estaba enojada, que se había sentido destratada. Una parte ya la cumplió.

Tuvo otro regreso, otro clásico en las filmografía de Lilita, que fue volver a denunciar a Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez a través de sus diputados, porque ella renunció a la banca y se retiró de la política, en teoría, pidiéndoles que le inicien juicio político en la Cámara de Diputados desde la Coalición Cívica. Ese proyecto no va a prosperar, pero no deja de marcar el estilo Lilita a lo largo de todas estas décadas.

Un tercer clásico que impuso también esta semana, fue decir que como la República otra vez está en peligro por culpa de Cristina, no hay que descartar para nada que ella se ponga al frente de la resistencia. Traducido en el subtitulado abajo, para los que no hablan castellano va a decir: "Me puedo llegar a volver a presentar como candidata". Con lo cual esto vuelve a echar por tierra esos periódicos renunciamientos que hace a la política la ex diputada y siempre polémica dirigente política de la Argentina.

Sea como fuera, vaya o no a cumplir con estos clásicos. La verdad es que Carrió siempre está en la política y siempre con su estilo tan particular que hace que algunos la amen y muchos otros la detesten.