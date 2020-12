A partir del 20 de diciembre se sabrá si Sputnik V sirve para mayores de 60 años

El presidente ruso, Vladimir Putin no se aplicó la vacuna Sputnik V dado que los técnicos del país asiático no la recomiendan para mayores de 60 años. La polémica comenzó cuando el gobierno argentino había anticipado que comenzaba la campaña de vacunación, ni bien llegarán las primeras dosis y estaban, entre los grupos a vacunar, las personas mayores de 60 años. No obstante, la vacuna rusa no está aprobada aún por el ente regulador de la Argentina, el Anmat.

RePerfilAr se comunicó con el infectólogo, Ricardo Tejeiro, quien advirtió que los estudios que ya están evaluados en Rusia sobre la vacuna Sputnik V, son sobre “personas de 18 a 60 años''. “Se hicieron grupos para evaluar a personas mayores de 60 años pero según ellos, los resultados van a estar a partir del 20 de diciembre”. Dichos análisis deben corroborar que las dosis son seguras para ese grupo etario.

Graciela Ocaña: "El gobierno ha hecho un uso político y partidario de la vacuna"

“Todas las vacunas deben superar las distintas fases, hasta ser aprobada la fase 3”, detalló el infectólogo. Esto es sumamente importante, dado que las vacunas contra el covid-19 “no están aprobadas, están autorizadas por la emergencia de la pandemia”. “No tienen una aprobación definitiva” por parte de las entidades regulatorias, porque este proceso requiere de más tiempo y más exámenes sobre las vacunas.

En el caso de Argentina, será el Anmat el encargado de evaluar y autorizar a Sputnik V para ser aplicada a la población general. “Hasta que no esté aprobada por el Anmat, no se le va a aplicar a nadie. Después de ahí van a salir las indicaciones, es decir a quién va a poder ser suministrada”, indicó.

Sobre si se aventuró el gobierno al anunciar la vacunación en los mayores de 60 años, Tejeiro aseguró que “están dentro de las indicaciones de cualquier vacuna porque son grupo de riesgo, pero no escuché que la vacuna Sputnik V iba a ser aplicada a mayores de 60 años, porque no lo puede decir nadie”. Para el infectólogo este tipo de afirmaciones: “Son resortes de los medios de comunicación, de los médicos y de los científicos, no de los políticos”.