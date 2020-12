Los Pumas: de la gloria al barro

María O'Donnell

Los Pumas pasaron de la gloria al barro en muy pocos días. Después de haber derrotado los All Blacks, por primera vez, esos jugadores que habían sido instituidos como héroes pasaron, tres de ellos, a mostrar una de las peores caras que puede llegar a tener no rugby, pero sí algunos jugadores de rugby. Con una carga brutal de racismo, de misoginia, xenofobia demostraron nada menos que el capitán Pablo Matera y otros dos jugadores, Guido Petti y Santiago Socino por medio de unos tuits, que publicaron en sus cuentas personales hace ocho o nueve años.

Desde que saltó a la luz que fue una especie de reacción porque los Pumas no habían hecho un homenaje a Diego Armando Maradona. Entonces, en ese contexto, alguien fue a hurgar en sus cuentas y encontró estas expresiones. Ellos pidieron disculpas, sufrieron por parte de la UAR una suspensión. Matera no va a ser más capitán y creo que no debe volver a ser nunca capitán del seleccionado argentino por sus expresiones. Hablaron de Apartheid como si fuese un chiste, algunos de ellos. De la jabonería, de una chica que a la que le abrieron la cartera, una jovencita de 18 años, que había ido a trabajar a la casa de uno de ellos y él se burlaba de cómo le había sacado la bombacha mientras le revisaba ilegalmente su cartera.

La verdad es que duele mucho esas expresiones, pero también la pregunta es eso ocurrió hace ocho o nueve años. Ellos dicen que han cambiado, que no piensan más de esa manera. Pero ¿Qué se hace? Es difícil pensar, creo que la Junta Disciplinaria les permita seguir jugando dentro de Los Pumas. Después, cada uno de sus clubes tendrá que pensar. Dos de ellos son profesionales en Francia, uno de la franquicia Jaguares.

VISA reconoce un llamado a la UAR: "Le expresamos nuestra preocupación"

Lo otro pensar ¿Qué pasa? la sanción de que no jueguen nunca más al rugby. Me parece que no es por ahí. Me parece que tiene que haber un contenido reparatorio donde el pedido de disculpas no alcanza. Pero a la vez es necesario que demuestren que han aprendido, que han estudiado, que pueden ser conscientes del daño que pueden infligir y de la ignorancia, que significa hablar de determinadas cuestiones de esa manera.

Pero también me parece que no se pueden hacer el distraído al rugby y pensar que hay ciertos discursos que circulan fácilmente en ese mundo del rugby. No todos, por supuesto, pero en eso Agustín Pichot sacó un tweet bien importante diciendo es momento de tener autocrítica. En un año muy particular pensemos que este año empezó con ese grupo rugbiers que matan a patadas en el piso a Fernando Báez Sosa, la costa argentina. Es hora de pensar si esos valores que tantas veces enalteció eran el rugby, el tercer tiempo, el compañerismo ¿de qué tan van de la mano?

Es muy importante que la UAR piense cómo va a resolver este conflicto, trabajando también con los centenares y miles de chicos que practican rugby en las escuelas y pensando muchas veces se que es un deporte "chetos" versus el deporte popular, que es el fútbol, etcétera, y que había una carga y clasista en contra del fútbol.

Hay un problema, evidentemente de ciertos discursos que circulan o que circularon con demasiada presunción de que eran aceptados, porque si no, nadie lo pone en redes sociales y además ni siquiera se tomaron el trabajo borrarlo o una vez que se volvieron figuras importantes. Es hora también de que el rugby tome conciencia de que estas cosas ocurren dentro del rugby, así como ocurren cosas buenas, y que tome una medida que vaya mucho más allá de las sanciones que le puedan aplicar a estos tres rugbiers.