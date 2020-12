Tenembaum: "Lo que se está discutiendo no es la coparticipación, es la campaña electoral"

En la mañana de hoy, tipo 8 de la mañana la Cámara de Diputados, le dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que busca a recortarle muchos fondos a la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, Máximo Kirchner, el presidente del bloque de diputados del Frente a Todos, tuvo un gesto, un acto de sinceridad brutal. Dijo lo que nadie había dicho hasta ese momento. De alguna manera reveló cuál era su preocupación. En su discurso de cierre habló de la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

Luego de horas y horas, donde se discutió básicamente un hecho de justicia distributiva que los porteños reciben mucha plata y entonces, entonces hay que repartirla por el país, que es justo, etcétera. Máximo habló de lo que le importaba: la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. Dijo que no sabía si alguna vez Rodríguez Larreta iba a ser presidente de la Nación, pero que había que tener cuidado porque cada vez que un Jefe de Gobierno de la Ciudad, fue presidente de la Nación, "todo terminó patas para arriba".

Así dijo Máximo Kirchner, quien mencionó a Macri y mencionó a De la Rúa y empezó a desplegar un argumento de campaña que se va a repetir una y mil veces: "Cada vez que un jefe de gobierno de la Ciudad llegó a la presidencia las cosas terminaron mal y eso va a pasar con Rodríguez Larreta", va decir el Frente de Todos.

Para Rodríguez Larreta hay una "intencionalidad política" y un "sometimiento"

Entonces queda bastante claro que si bien hay hechos que se pueden discutir respecto de coparticipación, distribución de fondos a nivel nacional y que no afecta solamente a la Ciudad sino a varias provincias, lo que hay en juego acá es claramente una competencia electoral para el 2023.

Yo sé que para la mayoría de la gente que escucha esto en 2023 es chino. Queda lejísimos, pero los políticos son así. Cristina, Máximo, Massa, Rodríguez Larreta, Macri, Patricia Bullrich y muchísimos más. Alberto Fernández está pensando en el 2023, crease o no.

En cualquier caso, cuando se vean discusiones sobre la policía porteña y no sobre la policía tucumana, o sobre recorte de fondos a la a la Ciudad Buenos Aires y a ningún otro distrito del país, lo que se está discutiendo no es lo que se dice que se discute, sino una competencia electoral, una lucha de poder.

Esto pasa en todos los lugares del mundo, todo el tiempo. Uno preferiría que no sucediera en medio de una pandemia o con el contexto social que tiene la Argentina, pero pasa igual, es inevitable. Lo que quizás convendría decir es que no todo aquel que es atacado es debilitado. Muchas veces los ataques fortalecen y eso le ha pasado repetidas veces al kirchnerismo y Rodríguez Larreta, también hay que decirlo, si quieres ser presidente y no va a ser fácil, no es fácil llegar a tener tanto poder. Uno se somete a este tipo de maniobras. Esta historia recién comienza.