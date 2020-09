Ernesto Tenembaum: "El nuevo objetivo del Gobierno es la Corte Suprema de Justicia"

Tal vez el televidente todavía no lo percibió un observador no demasiado meticuloso en la política lo ignora, pero en estos días se ha desatado una guerra, una nueva guerra entre la sucesión bastante numerosa de guerras que viene eligiendo el Gobierno. En este caso el objetivo es la Corte Suprema de Justicia.

A ver algo de historia para entender el contexto. La Corte Suprema de Justicia actual fue construida originalmente por Néstor Kirchner cuando decidió cargarse o destituir a la Corte menemista que una Corte adicta que actuaba por mayoría automática de acuerdo a los deseos de Menem. De ahí que fue un momento muy virtuoso de Kirchner, de ahí empezó los ruidos porque la corte independiente era independiente, entonces ya sólo el final a Cristina no le gustaba nada que la Corte por independiente y por eso hubo combates para destituir a Fayt, humillaciones públicas, discusiones sobre Lorenzetti, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Corte sobrevivió y de hecho, hoy dos de sus integrantes fueron designados por Kirchner, uno por Dual y dos por Macri. Actúa la Corte como una corte de un país desarrollado, occidental, etcétera.

En los últimos tiempos, sin embargo, Cristina dijo que no le convence que el Poder Judicial deba ser independiente de la época, que no había ni siquiera electricidad en los hogares. Así, dijo. En la reforma judicial Alberto Fernández incluyó una comisión para reformar la Corte Suprema. Dijo que la Corte Suprema era lenta, que no obedecía a los pedidos del Gobierno y que ponga en marcha la ley Mikaela para proteger a las mujeres. Dijo que además, su presidente cita a audiencias que no corresponden. Es decir, una tras otra. Uno escucha al Gobierno hablar mal de la Corte Suprema y en el medio Hebe de Bonafini, que nunca habla por sí sola, agrega: "La Corte está del lado de la sangre". Si uno sigue estos puntos y los proyecta, lo que ve es un clásico del kirchnerismo. Empieza una crítica acá a otra siga por allá, rebota en otra banda, vuelve y finalmente empiezan los procedimientos concretos.

La Corte Suprema le contestó a Alberto Fernández por el cumplimiento de la "Ley Micaela"

Esta pelea recién empieza, empieza en medio de una pandemia. Empieza cuando el Gobierno informa en la última semana que murieron más de 3500 personas que no se han contabilizado, más 1500 que se contabilizaron en esos días cinco mil personas. Empieza cuando hay una desocupación de cuatro millones de personas desocupadas, récord en la historia argentina. Empieza cuando la distribución del ingreso, la pobreza, la desigualdad de ingresos se hacen más injusta y la pobreza no para de crecer. Y todavía estamos en medio de un problema sanitario y social tremendo. Y sin embargo, empieza. Uno puede decir: "¡Qué loco! ¿Cuál es el orden de prioridades? ¿Cuáles son las convicciones? ¿Cuál es la escala de valores?" Y bueno, es lo que es. Uno no puede dejar de verlo. Es la que es. Esa es la escala de valores. Y eso es lo que explica que una nueva batalla ridícula fuera del momento empiece en la Argentina.