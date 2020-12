Tenembaum: "El presidente y los ministros están sometidos al veredicto de CFK"

La Argentina está viviendo una experiencia en términos de ejercicio del poder, que es realmente muy singular. Argentina tiene un presidente, el presidente tiene sus ministros, ahora las cosas que decía el presidente y sus ministros en algún momento tienen que ser sometidos a un veredicto de otras personas, particularmente de otra persona, que es Cristina Fernández de Kirchner.

Entonces, no siempre lo que imagina el presidente termina transformándose en lo que en la realidad, ni aplicándose ni poniéndose en marcha. Un ejemplo de eso es lo que pasó con el intento de designar como procurador general a Daniel Rafecas. Lentamente se va transformando en una cosa completamente distinta.

Otro elemento es la negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional. En medio de esa negociación del bloque de senadores oficialistas, saca un comunicado que pone límites estrictos a los resultados de esa negociación.

Y el tercer elemento, y quizá el más llamativo, es el que ocurrió en las últimas horas, cuando el bloque de senadores del PJ, que está orientado completamente por Cristina Fernández de Kirchner en un tris tras, cambió completamente la fórmula de movilidad jubilatoria que había diseñado la Casa Rosada. Cambió los tiempos de indexación. Se va a indexar cada tres veces y no cada seis. Cambió el cálculo de arranque, el 5 por ciento de aumento en diciembre. Antes se consideraba cuenta de futuros aumentos y ahora no, y cambió, además de eso, la fórmula propiamente dicha sea que se va a incorporar una encuesta entre los trabajo salarios de trabajadores informales para ver si eso puede subir un poco más las jubilaciones.

El Desgobierno

Es un tema delicadísimo. ¿Por qué? Porque las jubilaciones son del 60 por ciento del gasto fiscal de un país de este país. Entonces, cualquier movimiento sutil que hay ahí afecta toda la construcción de un sistema macroeconómico. Si se gasta más en jubilaciones o se tiene que emitir más, o se tiene que gastar menos en todo lo demás. Con lo cual no es que se tocó algo que es menor.

El Gobierno, el presidente argumenta que la sugerencia del Senado mejora la fórmula de jubilaciones, lo que entonces da que pensar dos cosas. Una, si esto lo decidió Cristina en contra del Gobierno, ¿Cómo se distribuye el poder? Y dos, si después de muchos meses de Ministerio, Economía y el ANSES pensando una fórmula, aparece el Senado en dos minutos, una sugerencia mejor: ¿Cuál es la capacidad técnica del Ministerio de Economía, del ANSES y del Gobierno Nacional?

En cualquier caso, no podía creer que esto fuera discusión legítima entre pares, si uno viera que Alberto y Cristina se llevan bien. Pero ya desde todo el año de gobierno, hay tantas evidencias de que las cosas no están bien, que es muy difícil de creer, que estas decisiones se toman en armonía.

A ver, esa experiencia exótica no quiere decir que vaya a salir mal. Pero hay un presidente que tiene un poder relativo. Una vicepresidenta que también tiene un poder relativo. No está claro que piensen lo mismo de qué hacer con el país y no está claro que se lleven bien. Pareciera que no va a funcionar, pero quien dice esto es Argentina, el país de los milagros.