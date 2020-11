Tenembaum: "Trump hizo su aporte para que no haya democracia en el futuro"

En las últimas horas, dos dictadores celebraron ante el mundo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Alí Jamenei, el líder supremo de la República Islámica del Irán, dijo: "Ven, esto es la democracia norteamericana, mírenla. Esta es la verdad". Nicolás Maduro, el líder venezolano, el dictador venezolano, dijo también: "Yo no voy a opinar sobre la manera en que los norteamericanos resuelven sus problemas electorales", dando a entender que ninguna otra persona puede opinar sobre la manera en que lo resuelven los venezolanos.

A ver, lo que está pasando en Estados Unidos es grave, porque Estados Unidos es la democracia más importante del mundo, la más trascendente. Todo el mundo mira lo que pasa ahí y lo que ocurre así es que su líder más importante, el actual presidente Donald Trump, está diciendo que la democracia más importante del mundo es un fraude porque le están robando la elección.

Y entonces, cuando Trump, el líder de la democracia más importante del mundo, dice eso, los dictadores del mundo festejan porque dicen si la democracia y la dictadura son lo mismo, si la democracia es un fraude, tal vez no haya ningún problema en instalar una dictadura.

Una de las reglas básicas de la democracia es que, como en cualquier juego, es que aquel que pierde reconoce su derrota. Eso en Argentina ha pasado habitualmente desde 1983 y pasa en la mayoría de las democracias del mundo, el que pierde, reconoce su derrota. Pero cuando eso no ocurre, lo que está diciendo es que, salvo que sea un fraude escandaloso, lo que está diciendo es que lo que ocurrió no es que perdió, sino que la democracia no existe.

En la democracia argentina hay algunos problemas cuando Mauricio Macri gana las elecciones y mucha gente que le dice "Vos sos la dictadura" y no reconoce que es un presidente electo por el pueblo, y cuando Cristina Fernández o Alberto Fernández harán sus propias elecciones, hay otra gente que dicen que son iguales a Maduro, que son dictadores como los venezolanos. Siempre hay que recordar que son lo que son y que son líderes democráticos. Pero pese a eso, cada vez que alguien perdió, por lo menos a nivel nacional, reconoció su derrota.

La polarización en el mundo es cada vez más dura y en Estados Unidos, sus rasgos son extremos. Y en ese contexto Trump ha dicho eso, que la democracia norteamericana es un fraude. Entonces, de esta manera estimula. Estimula dictadores a consolidarse en el poder, estimula gente que no cree en la democracia a romper sus propias democracia, estimula a imitar que cualquier conducta según cualquier regla se puede aplicar y las reglas de la libertad, la democracia y la tolerancia no tienen por qué ser respetadas.

La democracia es una construcción muy nueva en el mundo, lleva 250 años en un puñado de países, 70/80 en otros y 35 en América Latina. Es un régimen perfectible, falible, con muchos problemas, pero es el régimen que nos garantiza la libertad. Sin embargo, en el mundo hoy está en riesgo. Miren Rusia, miren Venezuela, Brasil, miren China. Vale hacerse la pregunta: ¿Habrá democracia del futuro? Trump ha hecho su aporte para que no la haya.