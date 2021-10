Maratón de tecnología busca mejorar la motricidad de una niña con discapacidad

Linda Luz Nuñez es una niña que vive en la provincia de Jujuy con una discapacidad motora que afecta los movimientos y el habla, por lo que su familia presentó el caso a una maratón de tecnología y diseño que le construirá un andador a medida.

En diálogo con RePerfilAr, Mara Provenzano, una de las referentes del evento, explicó que NETI toma de inspiración a TOM y empieza a realizar esta versión de la TOM de Argentina, que es "una maratón de innovación pensada para resolver problemas de la vida cotidiana de personas con discapacidad funcional"

Linda es una de las ocho participantes, tiene 11 años y padece polimicrogiria bilateral. "Linda, por su discapacidad, tiene partes motoras a las que le cuesta mover. No se para sola, no puede caminar sola, tiene una débil estabilidad en su cabeza. El razonamiento lo tiene sano, tiene ganas y tiene la necesidad de hacer cosas como otro chico", afirmó Judith, su mamá.

Cómo abordar y ayudar a personas con discapacidad

Son más de cincuenta personas entre diseñadores industriales, gráficos, terapistas, estudiantes, entre otros, que participan del maratón para innovar y ayudar. "Las personas que están trabajando, como en el primer maratón que se hizo. A mí me asombra mucho, no hay gente que no tenga nada que hacer, tienen trabajo, sus responsabilidades, es gente que pone de su tiempo y dinero para ayudar a otros".

Los participantes están divididos en grupos y tendrán hasta el 4 de diciembre para entregar la herramienta que ayuda a las personas con discapacidad funcional. Este segundo maratón es de alcance nacional y participan personas de Córdoba, Jujuy, CABA, Mar del Plata y Provincia de Buenos Aires.