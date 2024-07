Cómo posicionarse ante un fracaso laboral

Cometer errores en el trabajo es parte de la vida, ya sea que estés en la oficina o trabajando desde casa. Hay momentos en los que todos deseamos haber chequeado nuestras tareas nuevamente, o haber releído un correo electrónico antes de enviarlo.

¿Pero qué dicen los especialistas, sobre los errores en el ámbito laboral?

La psicóloga, Estefania Renzetti, habló con RePerfilAr, y sostuvo: “No pensar tanto en el fracaso como un problema porque es un probabilidad de todo lo que estemos haciendo, el que hace se puede equivocar, sino está bueno focalizar en la actitud que tomamos nosotros frente al fracaso, es decir si tomamos una posición de me equivoque y esto me hunde y quiero abandonar el barco y ya no quiero seguir haciéndolo y me frustra y me paraliza, o si por el otro lado podemos tomar una posición más resiliente".

Aunque los fallos son inevitables también son oportunidades para aprender y crecer. "Las personas que consiguen casos de éxitos son las que pueden capitalizar esos errores", remarcó la especialista.

Acerca de las empresas, la profesional agrega que "es importante que apunten a la motivación y a un liderazgo más flexible, que motiven y que puedan determinar cuál es la necesidad de cada colaborador", esto con el fin de "ayudarlos a realizar un camino dentro de la organización".