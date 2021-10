Día del cáncer de mama: por qué es importante detectarlo a tiempo.

Como cada 19 de octubre, se conmemora el día de la Lucha Mundial Contra el Cáncer de Mama. La importancia de esta jornada radica en la concientización y en la prevención. Es que siete de cada diez argentinas no se realizaron los controles anuales para prevenir el cáncer de mama durante la pandemia. El miedo a contagiarse de coronavirus modificó la conducta de gran parte de la sociedad, incluidas las mujeres, que dejaron de hacerse el chequeo para prevenir esta enfermedad.

"La concientización sirve para que la gente entienda que los estudios periódicos son muy importantes para detectar a tiempo el cáncer de mama", aseveró María Cristina Espil, presidenta de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y añadió: "La mamografía es un estudio que no es invasivo, las radiaciones que emiten no hacen daño al cuerpo, así que no hay excusas". "A partir de los 40 años es necesaria la mamografía anual y no hay que tener miedo ni a hacerse el estudio ni a recibir un diagnostico".

La palabra cáncer no es sinónimo de muerte. Para Espil detectarlo a tiempo es fundamental para poder erradicarlo y mejorar la calidad de vida de la mujer. "Es muy importante tener hábitos saludables: comer bien, no fumar, no tomar alcohol, hacerse permantemente controles de salud, todo eso ayuda y en el caso del cáncer de mama, hay algunos factores personales que pueden ser si hay antecedentes personales de primer grado. Hay que consultarlo fundamentalmente con el profesional".

1 de cada 7 mujeres padecen cáncer de mama, y según la última estadística vigente hay 21.000 casos anuales en Argentina. En 2020 el 80% de las mujeres no habían hecho su consulta habitual. La mamografía permite identificar anomalías antes de la existencia de signos externos, es fundamental hacerla para prevenir la enfermedad.