Como cada 21 de marzo desde el año 2012, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down con la intención de concientizar y accionar en materia de inclusión. También busca resaltar la importancia de la autonomía e independencia de cada persona y la libertad de tomar sus propias decisiones.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) llama a las personas con este trastorno genético a registrarse en su base de datos que hasta el momento tiene 4.000 inscriptos. El 13 % pertenece a CABA, el 40 a la Provincia de Buenos Aires y el 47% al resto del país.

Consultada por RePerfilAr, la integrante de la comisión directiva de ASDRA, Alejandra Belyin dijo que, "lo que busca la asociación es la total inclusión en la sociedad" de la población con el trastorno genético y lograr "que sean reconocidos porque hasta el momento han sido invisibilizados".

Censo 2022: piden que se releve a personas con síndrome de Down

La no incorporación al sistema laboral es uno de los mayores problemas. El 66% de las personas con Síndrome de Down registradas en ASDRA no cuenta con formación para empleo, el 85% está fuera del mercado laboral y el 93% que sí tuvo formación laboral no accede a un trabajo.

"Si bien hay una ley que dice que las personas con discapacidad pueden acceder a un trabajo la realidad es que no se cumple ni en el sector público ni en el ámbito privado", explicó Belyin. Además, añadió: “Recién ahora podemos decir que en los últimos años las empresas que no pertenecen al sector público están dando posibilidades a muchos jóvenes con síndrome de down”

El ámbito estudiantil es otro espacio donde no hay garantías:

El 48% de las personas que se registraron en ASDRA, mayores de 12 años, no ingresaron al secundario.

El 17% entre 3 y 17 años ni siquiera entraron al sistema educativo.

Solo el 3% alcanzó un nivel terciario o universitario.

“Todavía se encuentran universidades públicas o privadas que no tienen rampas adecuadas, no tienen ascensores o les falta el sistema de lectura para ciegos. Hubo avances pero lentos” afirmó Alejandra Belyin.

Aunque estas estadísticas son negativamente ruidosas, hay datos que no dejan de sorprender: