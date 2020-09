Edi Zunino y Ernesto Tenembaum intercambian visiones sobre la protesta policial

En comunicación con RePerfilAr, Edi Zunino y Ernesto Tenembaum intercambian miradas sobre el conflicto con la Policía Bonaerense y analizan el discurso del Presidente Alberto Fernández.

ET: Hay dos o tres momentos de conflicto. Un primer momento es cuando antes de ayer empieza el conflicto policial y todos empezamos a ver las caras de mucha gente joven reclamando por aumentos salariales, condiciones de trabajo. Reclamando con mucha tensión y mucho nerviosismo por los derechos que cualquier ser humano debería tener. Después eso va calentándose, va cambiando de forma, va tomando más masividad. Cambia completamente de forma en la mañana de hoy cuando un grupo de estos policías se dirige a la residencia Olivos, empieza a estacionar patrulleros y empiezan a protestar frente a la residencia de Olivos. Esto genera una reacción de todo el arco democrático en defensa de la democracia. Porque aunque el objetivo no fuera derribar la democracia o el objetivo fuera meramente gremial, la idea de un grupo de policías, que ya es bastante conflictivo pensar que tienen derecho a reclamar con armas, aún comprendiendo eso, en el momento en el que van sobre la residencia presidencial ya tiene un poder simbólico enorme. La verdad que la democracia, un presidente, un gobernador, no pueden tolerar semejante tipo de aprietes. Lo que era originalmente un problema por lo menos discutible, si era gremial, político, si se podía protestar, si era violento, etc, de repente pasa a ser una cosa que toma una forma completamente distinta. Además no es desautorizado lo que pasa por el resto de los policías en este reclamo, entonces todo toma una forma que es mucho más preocupante y el reclamo gremial queda en algún lugar como diluido. Un nuevo problema que tiene que ver con la estabilidad democrática.

EZ: Lo primero que quisiera es quitar este conflicto de la lógica de oficialismo, oposición y de la grieta. Y recordar, hace cuatro años y poco de cómo fue la asunción de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires, con episodios de violencia incluso en su domicilio y su mudanza a la Séptima Brigada Aérea de Morón. El problema de la policía, sectores de la policía, la institucionalidad y subordinación al mando político de la policía viene desde hace mucho tiempo. Yo planteaba que era auspicioso escuchar a la señora Ministra de Seguridad de La Nación, Sabina Frederic, reconociendo que el tema no es sólo la gestión anterior, que fue mala y no hubo aumentos sino que el problema de atraso salarial y problema social de los policías, deviene de antes y en la última gestión de Scioli también se notaba muy fuerte. Este conflicto, sumándome a lo que planteaba Ernesto, te pone en una disyuntiva. Un país de las características de la Argentina, divorciado entre la economía y la justicia y la política, te genera una escena como esta donde, que se yo, los policías merecen un aumento de salario pero también merecen ir en cana. Acá hay una cuestión de justicia social y hay una cuestión de disciplina institucional que las fuerzas de seguridad tienen que mantener. Obviamente que las imágenes de gente uniformada y armada, movilizándose alrededor de la casa de un gobernador, al rededor de la residencia de un Presidente de La Nación, exigiendo dónde las autoridades tienen que ir a reunirse con ellos, negándose a enviar una comisión a hablar con el Presidente de La Nación, está pidiendo la compañía de intendentes opositores. Creo que estas imágenes de esta gente movilizada trae recuerdos a la Argentina que no son auspiciosos y hay que desarmar esta bomba urgente.

Jairo: Edi una primera lectura del mensaje del Presidente.

EZ: Dos cosas. La primera parte, me parece que le dejaron los policías a Alberto Fernández el lugar que últimamente más lo convence y más le gusta que es el de la mesura. SUpo discriminar entre la conversación, el diálogo y la capitulación casi que se exigían en cuanto a la forma de cómo resolver este conflicto. Un respaldo fuerte a Axel Kiciloff, que creo que lo va a escuchar la policía pero sobre todo algunos factores internos del propio peronismo de la Provincia de Buenos Aires. Axel es mi amigo y estamos trabajando en conjunto por las mismas cosas y lo que anticipabas vos, Jairo, de esta discusión que se arma ahora por este fondo de sumar a la coparticipación para la Provincia de Buenos Aires. Y así como decía al principio, quitar este tema de la grieta que seguramente va a inspirar la discusión y recordar que cuando Mauricio Macri presidente, le devolvió los presupuestos a cargo de la Provincia de Buenos Aires de los servicios de Seguridad y Transporte, hubo una gran crisis interna que yo diría que la primera gran crisis interna dentro de lo que era el Gobierno de Juntos por el Cambio entre el presidente Macri y la gobernadora Vidal. Hoy tener sentados a Jorge Macri, Valenzuela, a Grindetti detrás, todos tapados con barbijos irreconocibles, da un poco la pauta de que algún consenso con la oposición también hay para este anuncio que hizo el Presidente.

ET: A mi me parece que es un discurso que tiene dos partes muy diferenciadas. Una parte que es de consenso de Alberto Fernández, se posiciona como el líder de la democracia de manera amable pero terminante le pide a los policías sublevados que depongan su actitud, que se alejen de la quinta de Olivos y que vuelvan a cuidar a la gente. En ese sentido me imagino que la mayoría de la población lo comparta. Y una segunda parte donde, de repente cambió completamente la agenda. Entonces no solamente propone una solución que es aumentar los salarios sino que dice de dónde va a sacar el dinero y saca el dinero de la Ciudad de Buenos Aires que es una ciudad opositora y que está liderada por un Jefe de Gobierno que es eventualmente un candidato presidencial que podría competir con él. El líder opositor de mejor imagen en el país. Entonces por un lado, aparece como un presidente de consenso y liderando una respuesta democrática a una sublevación policial y por otro lado aparece como un Presidente de ruptura que puede ser visto como alguien que aprovecha la circunstancia para cobrarse una deuda pendiente. Este segundo elemento tiene que ser analizado por un hecho que es, que cualquier persona que mira la política en detenimiento pueda recordar el primer discurso que hace Cristina Fernández de Kirchner luego de la asunción de Alberto Fernández, ella habla con él frente a La Plaza de Mayo y al día siguiente aparece en La Matanza. En La Matanza hace el primer reclamo por la riqueza de la Ciudad de Buenos Aires y planteando el debate que vamos a discutir sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. No es ocioso que él haya hablado de Cristina cuando estaba hablando del tema. Entonces tenés por un lado el Presidente acuerdista y por otro lado un Presidente que lidera su partido y proyecto político en un momento muy dramático. Me parece que lo primero que hay que esperar ahora, es dos cosas, dos respuestas. La primera respuesta, es luego del anuncio concreto que va a hacer de aumentos Axel Kicillof para la Policía Bonaerense, cual es la respuesta de la Policía. Y la segunda es cómo influye esto de la dinámica de la relación entre Alberto Fernandez y Horacio Rodríguez Larreta. Todos los dirigentes de Cambiemos que estaban ahí, no sabían que se iba a hacer el anuncio. Con lo cual el anuncio tomó de sorpresa y los utiliza, o de alguna manera los utiliza, con la excusa de que van a defender la democracia, los termina usando de escenografía para una decisión que lesiona lo que Rodríguez Larreta va a considerar como uno de sus derechos. Entonces hay dos Albertos Fernandez. El primero que es el Presidente de todos y el segundo que es el líder de un sector político que utiliza la situación para quitarle recursos a su eventual competidor.

Jairo S: Edi, esto para vos, ¿es más o menos grieta?

EZ: Depende de cómo se sigan los acontecimientos. El problema es que hay elecciones el año que viene entonces lo más previsible en la Argentina sea más grieta. Yo creo que cuando tomas medidas de Gobierno que implican gastos, de algún lado la plata tiene que salir, la plata no se genera espontáneamente. Me parece que la justificación a la discusión que dio Alberto Fernández en base a cifras comparativas, derivando en el tema de seguridad entre Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, son bastante evidentes y una gran distorsión que hay en dos distritos que están pegados y funcionan de la misma manera. Me parece que si la discusión termina siendo Ciudad versus Nación, o oposición oficialismo, vamos a terminar, le importe a quién le importe, no resolviendo el problema sino generando uno nuevo. Acá lo que es urgente discutir en la Argentina, sin más pérdida de tiempo, es el área metropolitana de Buenos Aires, que es la síntesis del fracaso completo de la Argentina de los últimos 40 años. Acá están expresados todos los problemas graves que tiene la economía, sociedad, educación, seguridad, la transitabilidad, la sanidad, etc. Que si esto no se discute en el centro de la agenda política de una buena vez, democráticamente y poniendo los tantos que hay que poner, iremos a elecciones el año que viene y veremos quién llega en mejores condiciones para ver si se dio vuelta la taba o no. Seguiremos discutiendo elecciones y no país.

ET: En principio, uno no puede dejar de marcar que es muy raro como se llega de una cosa a la otra. La Argentina vivió en los últimos días, un momento realmente muy angustiante y lo sigue viviendo porque por lo menos una policía provincial produjo una sublevación planteando que le faltaban recursos, cosa que hasta el mismo Presidente coincide porque está anunciando un aumento de los recursos. De allí, incorporar en la agenda la discusión de fondo con la Ciudad de Buenos Aires es una decisión política. En un momento donde la agenda era una, le incorporamos un segundo elemento. Al plantear ese segundo elemento, la discusión de la cifra como las discusiones de las filminas en la época de los anuncios de coronavirus van a ser contestadas, va a haber debates judiciales. En un momento donde la democracia, en donde cambia la agenda del discurso presidencial estaba unida en el respaldo a la institucionalidad frente a la rebelión de los policías. Esos dos Albertos Fernández, que es con el que convivimos desde el 10 de diciembre, hay un acuerdista y uno rupturista. Uno que dice “mi amigo Rodríguez Larreta” y uno que dice “el coronavirus hace menos daño que Mauricio Macri” y así sucesivamente.

EZ: Yo creo que no hay dos Albertos Fernández, creo que hay uno solo y es el que se da la razón a sí mismo. Va a dar la imagen de dialoguista y va a plantear un tema que ya está planteado desde antes junto con Cristina, que es la Vicepresidenta de La Nación sobre el tema presupuesto nacional, presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que en las dos cosas se reafirma a sí mismo sus planteos que han venido siendo desde antes. Esto va a generar tensiones pero las genera del lado de la política, que es la que tiene que discutir esto. No es la policía con los chumbos en el cinturón, va a generar tensiones y discusiones.



