JxC explotó tras el anuncio sobre la coparticipación: "Es una venganza y castigo que veíamos venir"

El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad para destinarlos a la Provincia de Buenos Aires generó la sorpresa y el posterior rechazo de los dirigentes de Juntos por el Cambio que aseguraron que "nadie del Gobierno de la Ciudad estaba al tanto" y que esto corresponde a "una venganza y castigo" del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional le avisó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de su decisión de quitarle un punto de coparticipación apenas minutos antes de que el presidente lo anunciara públicamente en la Quinta de Olivos. Según supo NA, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, se comunicó con el mandatario porteño poco antes del anuncio oficial para anticiparle la determinación.

El primero en salir a cuestionar la medida, que se tomó con el propósito de financiar el aumento a la Policía Bonaerense que protagonizó fuertes reclamos en los últimos tres días, fue el senador nacional Martín Lousteau quien afirmó que "nadie del Gobierno de la Ciudad estaba al tanto" del anuncio y advirtió que "es inconstitucional".

"El Presidente habló de diálogo, pero la información que tengo es que nadie del Gobierno de la Ciudad estaba al tanto de esto", resaltó Lousteau. A su entender, lo que decidió el jefe de Estado "no es la construcción de institucionalidad, sino todo lo contrario".

En declaraciones al canal TN, Lousteau subrayó que "una extorsión le hizo cambiar al presidente Alberto Fernández la coparticipación y en este caso fue la policía provincial". "Lo que acaba de hacer el Presidente es inconstitucional", se quejó el senador, que consideró que un punto de coparticipación equivale a unos 35.000 millones de pesos.

El presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también se plegó a las críticas y señaló que “es una actitud de venganza y castigo que veíamos venir". “Para tapar la ineptitud e ineficacia del Gobernador (Axel) Kicillof se nos quitan más de 35 mil millones de pesos a los porteños”, agregó.

"Esta decisión unilateral afecta no sólo la calidad de vida de los vecinos en un tema tan sensible como es el servicio de Seguridad, sino además el de todos los ciudadanos que día a día transitan y vienen a trabajar, estudiar y divertirse a nuestra Ciudad", consideró Ferraro.

“Seguiremos siendo una ciudad solidaria. Le pedimos al Presidente que no mienta, si dice dialogar, que dialogue. Nosotros apostamos al diálogo y a los acuerdos, considerando que es el camino necesario para solucionar estas cuestiones y alcanzar distintos acuerdos entre la Nación y las provincias”, sostuvo el titular del bloque de diputados nacionales de la CC ARI. “Aportamos a la masa coparticipable entre el 22 y el 25% del total, y solo recibe el 3,5%”, añadió.

“En 2016 se nos transfirió la Policía Federal Argentina con los recursos correspondientes, tal como lo establece la Constitución Nacional. La totalidad de estos recursos transferidos son exclusivamente destinados al funcionamiento de la Policía de la Ciudad”, dijo Ferraro.

“De esa manera, el índice de Coparticipación de CABA pasó del histórico 1,4% al 3,75%. Posteriormente, tras los acuerdos alcanzados a través del Consenso Fiscal, se le redujo el coeficiente a la CABA, quedando estipulado en el 3,5% actual”, afirmó.

“La Ciudad presentó ante el CFI todas las rendiciones de cuenta del Gasto en Seguridad, y quedó validado y certificado que el proporcional percibido por coparticipación fue siempre inferior al gasto final que se tuvo para solventar el funcionamiento pleno de la Policía”, recordó Ferraro.

“El 80% de los recursos totales de la Ciudad son propios, sólo el 20% corresponde a los ingresos por Coparticipación y otras transferencias. En la mayoría de las provincias, esta ecuación es completamente al revés”, concluyó.

Dos de los intendentes que estuvieron en el anuncio, el de Vicente López, Jorge Macri, y el de Lanús, Néstor Grindetti, salieron a responder por Twitter y aseguraron que no estaban al tanto de lo que se iba a anunciar.

Acudimos ante un pedido del Presidente de la Nación viendo que la situación en la Quinta de Olivos con la policía rodeando la residencia presidencial presentaba una situación preocupante. — Jorge Macri (@jorgemacri) September 10, 2020

"Acudimos ante un pedido del Presidente de la Nación viendo que la situación en la Quinta de Olivos con la policía rodeando la residencia presidencial presentaba una situación preocupante. No teníamos información del anuncio, vinimos a reunirnos para escuchar y debatir, nada de eso sucedió", dijeron.

"Entendemos que la problemática económica y financiera de la provincia no se resuelve quitándole recursos a otro distrito, más en la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo", agregaron.

Y concluyeron. "Por otro lado, esperamos que esta solución se logre en un marco de acuerdo con la Ciudad de Bs As y que estos recursos lleguen a los municipios que trabajamos incansablemente para brindar seguridad a los vecinos".

Por otro lado, esperamos que esta solución se logre en un marco de acuerdo con la Ciudad de Bs As y que estos recursos lleguen a los municipios que trabajamos incansablemente para brindar seguridad a los vecinos. — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) September 10, 2020

Otro de los que habló fue el ex presidente del Senado, Federico Pinedo, quien aseguró: "Hay que entender que la Ciudad de Buenos Aires genera el 25% de los impuestos y recibe el 3%. Antes de que le pasaran la Policía Federal recibía el 1,4% y entregaba el 25%. No es cierto que la Ciudad no ayude al resto de la Nación. La Ciudad le da prácticamente todo lo que le correspondería al resto de la Nación".

"Si usan un decreto estarían violando la Constitución. Hay fallos de la Corte que dice que no se puede hacer eso. Va a haber una compleja y dura negociación política y si no lo resolverá la Corte Suprema. Está asignado por decreto como siempre sucede, ratificado por una ley nacional, y la Corte dice que una vez que se lo da, aunque sea por decreto, no se lo puede quitar por decreto sin su acuerdo", dijo.

Por su lado, el diputado Alfredo Cornejo, manifestó: "La provincia de Buenos Aires recibió de @alferdez 64 mil millones de pesos sin destino específico, se los regaló. A las provincias, los recursos se los distribuyó como préstamos. La situación de la policía no es falta de recursos, es pésima administración de @Kicillofok".

"Intempestivamente se le saca un punto de coparticipación a CABA para pagar salarios de la Policía bonaerense. Es puro relato. Alberto cuida a Kicillof porque Cristina se lo exige. Kicillof está blindado en materia de recursos por el gobierno nacional. El presidente Fernández se ha transformado en el presidente de la Provincia de Buenos Aires, no de la Argentina. Pero ya lo venía siendo", agregó en diálogo con TN.

La provincia de Buenos Aires recibió de @alferdez 64 mil millones de pesos sin destino específico, se los regaló. A las provincias, los recursos se los distribuyó como préstamos. La situación de la policía no es falta de recursos, es pésima administración de @Kicillofok — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 9, 2020

Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la UCR y exintendente de la Ciudad, también criticó la medida. “El gobierno se acaba de pegar un tiro en los pie”, dijo en TN.

En Twitter, añadió: “Es absolutamente razonable y justo que le de un punto más a la Provincia de Buenos Aires, de hecho debería darle más, que le corresponde. Lo que es injusto, inconstitucional e ilegítimo sacárselo a la ciudad de Buenos Aires, que también esta relegada en relación a lo que aporta. No cumple con la ciudad pagando la transferencia de la policía Federal, cumple en caso de hacerlo, con la Constitución Nacional que a eso lo obliga. Mamita mía, profesor de derecho!".

"Como no había joyas de la abuela le meten la mano en los bolsillos al pueblo de la ciudad de Buenos Aires #VolvieronPeores. Había un lugar de donde sacar los recursos, de lo que lleva la nación que ya no paga escuelas ni hospitales ni policías. Es inadmisible,sectario, partidista sobre todo pequeño. El punto q le saca a la Ciudad va para financiar la reforma judicial para la impunidad para los corruptos Alberto Fernandez “No esta a la altura del problema que enfrenta”, dijo en Twitter.

