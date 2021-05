NBA: Gabriel Deck hizo su debut con Oklahoma City Thunder

El santiagueño Garbiel Deck oriundo de Colonia Dora, pequeño pueblito de 2.400 habitantes a 160 km de Santiago del Estero capital, jugó quince minutos con los Oklahoma Thunders y se convirtió en el 14° basquetbolista argentino en la historia en jugar en la NBA.

“El tortu” sorprendió a propios y extraños en sus primeros minutos en la derrota por 109 a 95 ante los New Orleans Pelicans al mostrar su fortaleza defensiva y desparpajo para asistir a un compañero. Terminó con una planilla de 2 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 pérdida en sus primeros 15 minutos en la liga de las estrellas.

El ex Real Madrid y subcampeón del mundo en China 2019, tomó el balón y no se guardó nada. A penas ingresó, no dudó en penetrar y atacar al aro sobre la humanidad de Zion Williamson, una de las incipientes superestrellas del torneo.

Rápidamente se produjo su siguiente highlights, al asistir de faja a su compañero Isaiah Roby para que defina en soledad debajo del canasto. Esta acción le permitió al santiagueño aparecer dentro del clásico Top 10 que arma la NBA con las mejores jugadas de la jornada. Su lujo quedó ubicado en la novena colocación.

Facundo Campazzo volvió a brillar en la NBA

Al mismo tiempo, ayer volvimos a disfrutar un cada vez más consolidado Facundo Campazzo que jugó en su posición de base. La planilla final dice que terminó con 12 puntos, 4 asistencias, 2 rebotes y 1 robo en 29 minutos de acción para el cordobés ya consolidado en Denver Nuggets.

Una noche inolvidable para los argentinos en la NBA: por un lado Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder y por el otro Facundo Campazzo en Denver Nuggets.