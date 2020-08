Martín Kohan: "El nuevo insulto: viejo o vieja"

El escritor Martín Kohan habló en RePerfilar de costumbres sociales, y señaló que "se está afianzando un nuevo insulto: viejos-viejas. Y se está afianzando justamente a partir de lo políticamente correcto de todo el régimen de hipocresías, de cosmética y eufemismos. Porque había un uso agresivo de viejos y de viejas de esos términos; pero también existe el “uso afectuoso” para llamarles “viejo y vieja” a nuestros padres".

"No había carga de agresividad en el viejo Gómez cuando se preguntaba si había un “mango”. No había carga de agresividad del viejo Matías de Víctor Heredia; y no deja de haber un uso en el afecto y un uso en la hostilidad, en “El diario de guerra del cerdo”, de Adolfo Bioy Casares. En donde aparece ese conflicto de la carga afectiva sobre esas palabras: viejo o vieja", dijo Kohan.

"Los conflictos del lenguaje se juegan precisamente en esas tensiones en esos conflictos: “afecto, contención o agresividad” y en esas disputas se trata justamente de dar esas luchas por esas palabras. Por ejemplo con la palabra “Negro”, de uso despectivo y peyorativo recuperada políticamente después por en el peronismo. O como pasa con la palabra PUTO, usada como agravio y de manera figurativa y recuperada como reivindicación", agregó el escritor, indicando que "es a mí entender el gesto político con la palabra y con las disputas por el valor de las palabras que es lo políticamente correcto".

"Poder seguir diciendo “ viejos, viejas”.. seguir diciéndole a los viejos en la vida “viejos y viejas” y que no haya ahí menosprecio ni agresividad, me parece mucho mejor que las fórmulas edulcorantes del adultos mayores, abuelos, abuelitos", puntualizó.

