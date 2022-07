Frijo, el artista que grabó con Bizarrap y Duki, venció las adicciones y hoy vuelve a la música

Después de haber tomado la decisión de retirarse de la música en junio el año pasado, en un comunicado donde aseguró que no toleraba la industria musical, Emanuel Matías Rodríguez, más conocido como Frijo decidió darle una segunda oportunidad a su carrera y volvió con disco nuevo y un show en Vorterix el próximo sábado 23 de julio.

El disco incluye colaboraciones con Aron Piper, Shifa, Big Apple, Oky, West Dubai, Sein, Omar Varela y Papi Trujillo, además el último corte “3 Likes”, el cual interpreta junto a Neo Pistea y Teoh.

En una entrevista para RePerfilAr, Frijo aseguró sentirse "muy contento, motivado y enfocado por este regreso", y dio detalles de los motivos que lo llevaron a tomar una decisión tan drástica, en aquel momento.

“Realmente me sentía muy mal. Quería hacer muchas cosas y estar bien, pero no podía hacer nada. Estaba hundido en la depresión y en las adicciones y dejé de ver la luz”, confesó el artista de 25 años, que también explicó que sentía que cada vez se hundía más en la oscuridad.

Frijo habló sobre su alejamiento de la música en RePerfilAr

En junio del año pasado, Frijo había profundizado en su problema de adicciones en el ciclo “Seres Libres” conducido por Gastón Pauls, donde relató que a los 16 años empezó a vivir en la calle y vender drogas para poder comer, y fue en ese momento que empezó su problema de adicción.

Hoy, cuenta que tuvo la fuerza para enfrentar esa situación y se encuentra muy bien y agradecido de no haber bajado los brazos.

”Prioricé sentirme bien como persona, sentirme bien como músico y fue bastante difícil. Una Lucha de muchos meses intentando quererme un poco”, relató el trapero.

Entre los argumentos que había descrito el día que tomó la decisión de dar un paso al costado, Frijo había hecho referencia a “terceros”, asegurando que amaba la música, pero no el detrás de escena, ya que había ciertas personas que "le bajaban el dedo" a sus canciones.

“Había un montón de cosas que no sabía cómo procesar o como actuar, y me volví loco y me ahogue”, explicó el joven, aunque aclaró que, cuando escribió ese posteo, se encontraba enfermo y deprimido. “En vez de buscar la fuerza para salir adelante, busque echarle la culpa a algo”.

Frijo colaboró con Bizarrap en su Music Session número 10. (YouTube)

¿Qué te motivó a volver?

Primero que nada, el trabajo de sentirme bien yo. Cuando supe que había superado la adicción y las cosas malas de mi vida, dije “es momento de volver a reencontrarme con la música”, pero no sabía cómo.

Porque volver a grabar y volver a encontrarte cuando estas así es raro. No sabes qué te gusta, que está bien, qué está mal. Entonces, fue una lucha con las inseguridades, con el ego y con un montón de cosas.

Y lo que me motivó, fue el amor incondicional de mis seres queridos, el amor incondicional que siento por la música, porque sin darme cuenta hago música todo el tiempo y es lo que me hace feliz y es lo que amo. Y también el apoyo de mi equipo de trabajo, de mi compañía y de mi mánager.

Su nuevo trabajo discográfico

Frijo es el segundo disco de estudio del artista y nace en Uruguay mientras se encontraba rodando una serie.

A través de sus doce canciones, busca recorrer las distintas etapas de un romance con una mujer que está en otra relación, sin embargo, el trapero asegura que también puede referirse a la relación con la música.

“El concepto principal y todo lo importante del disco, es una nueva forma de mostrar a Frijo, que también es una nueva realidad. Es una persona que se pudo superar y que realmente está bien, simplemente por esforzarse y no bajar los brazos”, reflexiona el joven.

Si bien, Frijol ha grabado con artistas de la talla de Duki, Paulo Londra, Bizarrap y L-Gante, hoy asegura que actualmente una de sus colaboraciones soñadas es Myke Towers, el rapero, cantante y compositor puertorriqueño que justamente, acaba de lanzar un tema con Tiago PZK. “Sé que no es tan imposible, o sea que lo voy a hacer brutalmente”, explicó Frijo.

Frijo habló sobre Nicky Jam con RePerfilAr

Además, comentó que cruzó algunos mensajes con Nicky Jam, con quien espera algún día poder grabar algo. “Le dije que nos vemos en la cima, pero realmente yo voy a romperla y cuando pegue un palazo mundial le voy a decir que se monte en el remix. Las cosas hay que ganárselas”, reflexiona Frijo.

La vuelta a los escenarios

El gran regreso se corona con un show en Vorterix, el próximo sábado 23 de julio, donde repasará toda su discográfica, y, con el agregado que significa el reencuentro con su público, tras su decisión.

“Estoy muy contento y muy ansioso. Voy a hacer que ese show para las personas siguen a Frijo no lo puedan creer. Van a entrar pensando una cosa y se van a ir pensando otra totalmente diferente”.

¿Qué significa la música para vos?

Es muy loco, porque en cierta forma, la música me arruinó, por así decirlo, porque no fue la música, fui yo con las decisiones que tomé, equivocándome, pero me presentó y me puso al alcance un montón de cosas que eran super malas para mí. Y, hoy en día, la misma música es la que me está llevando a este nuevo comienzo y me hace tan feliz.