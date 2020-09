Galli, intendente de Olavarría: "Que se le quite a una provincia para darle a otra no nos parece una solución"

Florencia Ballarino y Jairo Straccia

En comunicación con RePerfilAr, Ezequiel Galli, el Intendente de Olavarría expresó que las reuniones presenciales nunca dejaron de hacerse desde la pandemia y se mostró en desacuerdo con las medidas tomadas por el Presidente de la Nación.

Ezequiel Galli remarcó que “nosotros somos personal esencial. El ex presidente había sido hisopado antes de ayer y dio negativo. De todas maneras tuvimos una reunión, como otras tantas reuniones que tenemos permanentemente, con nuestro gabinete, equipos de trabajo, integrantes de la comunidad que están trabajando mano a mano y codo a codo con nosotros por la pandemia. De la misma manera tenemos reuniones políticas. Tuvimos una reunión con Martín Yeza y Francisco Ratto, con el ex presidente y la verdad que fue una reunión muy interesante para hablar de la coyuntura política y económica”.

El intendente expresó que no quería “entrar en la polémica de aislamiento sí, aislamiento no” cuando se le preguntó si la reunión en cuestión con el ex presidente Macri no podía esperar o hacerse virtualmente. Y agregó que “es mucho lo que hay para hablar y mucho lo que se habló. Me parece importante en este momento. Estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando, por la crisis económica que está teniendo el país y esta cuarentena que realmente se ha hecho muy larga. Nos estamos concentrando en el pico, en el interior. Nosotros somos tres intendentes del interior, generacionalmente a fines, intendentes jóvenes y también al ex presidente le interesa saber nuestra mirada de lo que está pasando en nuestras ciudades y en nuestra región”.

Galli no cree que al ex presidente le importe poco los protocolos y cuidados por el covid 19 sino que “simplemente las reuniones virtuales son reuniones complejas. No es lo mismo reunirse personalmente que reunirse por una plataforma virtual”. “Tenemos reuniones presenciales todo el tiempo, con personal de salud, con personal de la fuerza de seguridad, con personal de la sociedad civil que también es un riesgo. Nosotros estamos en la trinchera permanentemente, algunos intendentes se han contagiado, han transitado la enfermedad y ya se han curado. La realidad es que en las reuniones presenciales nosotros nunca dejamos de tenerlas desde el inicio de la pandemia”, aclaró.

Ezequiel Galli también dijo que vio al ex presidente preocupado, “todos estamos preocupados. La verdad que, nos preocupa mucho la falta de diálogo que había llegado hasta el mes de marzo y que se le quite a una provincia para darle a otra para solucionar un problema no nos parece una solución de movida acertada”.



I. R. A