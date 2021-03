Gato por libro

La semana próxima, Mauricio Macri presenta “Primer tiempo” un libro en el que supuestamente hace memoria y balance de su gestión. No parece casual que Macri cuente en estos días que lee la biografía del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Además publicó la foto con la dedicación manuscrita: “A Mauricio con admiración y respeto”, firma Obama.

Si la campaña de promoción pretendía ser subliminal, como para que se compaginen en el inconsciente las imágenes de los dos, el efecto es algo patético. Que Macri pretenda compararse con un orador como Obama, deja sin palabras. La canción de fondo del aviso publicitario debería ser: “Demasiado ego” de Charly García. “Estoy cansado de la gente que no pide perdón”, dice Charly.

Lo único que tienen en común Macri y Obama es la grieta que los separa de Trump y Cristina. Ambos deberían en terapia ¿Qué y cuánto tienen que ver con sucesores que ponen en riesgo la democracia?

Estos libros como el “Sinceramente” de Cristina o como el que se anuncia de María Eugenia Vidal sirven solo a la campaña electoral. Permiten hacer actos de presentación con moderadores moderados, reportajes públicos con periodistas de ego similar y firmar ejemplares a fanáticos y cholulos en modo Obama o Carlitos Tevez.

Durante una semana el libro será desmembrado, objetado, burlado y refutado, todo le suma al autor. El texto no debe leerse como una confesión verdadera, descarnada que permita a los ciudadanos saber o entender cómo funciona el poder, los sindicatos, el lobby empresario, la mafia que controla el Estado, la justicia, los servicios de inteligencia o ¿por qué no se puede desmontar un sistema tan corrupto, que se roban hasta las vacunas?

Son apenas relatos orales que otros reescriben. Una versión complaciente de la historia, con chismes, anécdotas y cierta intimidad donde el héroe lucha gana o pierde, pero sus medios y sus fines son siempre nobles. Un par de toques autocríticos le da cierta verosimilitud.

Los ciudadanos angustiados, desesperados por el gobierno a la deriva por el gobierno de Alberto Fernández cuando miran para otro lado no ven más que dirigentes gritando, denunciando y oponiéndose pero no escuchan ideas mejores. La oposición no tiene quien la escriba.

Era eso lo que se esperaba ahora de Macri: una rigurosa rendición de cuentas documentada, basada en hechos y datos completos, no parciales; sin negar ni ocultar nada de lo que fue un fracaso. Sobre la base de ese informe, la coalición opositora podría discutir una nueva oferta electoral.

A un líder que propone el cambio se le debe exigir que sea el primero en cambiar y hacer lo que nadie nunca hizo antes. De otro modo, vender como memoria el olvido es ofrecer gato por libro.