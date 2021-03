Jorge Macri: "Mauricio no va a ser candidato, seguro"

El intendente del partido de Vicente López, Jorge Macri, descartó este miércoles 10 de marzo una posible candidatura electoral del expresidente, Mauricio Macri: "Mauricio no va a ser candidato, seguro".

Sobre una posible vuelta de su familiar al escenario político en la Provincia, Macri detalló: "No. No lo veo para nada. No lo veo en absoluto pensando en ser candidato".

Asimismo, aprovechó para agradecer a quienes los votaron y reconoció que quienes no lo hicieron probablemente sea por que "todavía hay algo que le falta representar".

Acto seguido, hizo hincapié en la figura de la líder del PRO, Patricia Bullrich, indicando que lo "representa" como jefa partidaria más allá de "tener diferencias menores, asociadas a estilos e historias políticas".

Respecto al bloque Juntos por el Cambio, y tras ser consultado sobre la presencia de "halcones y palomas" dentro del partido, el intendente de Vicente López afirmó la existencia de los mismos y reconoció: "Me dicen que soy una mezcla rara de ambos".

También hizo mención de campaña de inoculación bonaerense, sobre la cual cuestionó que no se hayan mantenido los lugares de vacunación: "Montaron mecanismos paralelos y es raro para la gente vacunarse en otros lados. Por ejemplo, en clubes de fútbol".

JFG