Jorge Macri dijo que vio "menos confrontativo" a Axel Kicillof: "No tuvo un Vacunatorio VIP"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, opinó este martes 2 de marzo que vio "menos confrontativo" al gobernador bonaerense, Axel Kiciilof, en el discurso en la apertura de sesiones en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Si bien el referente de Juntos por el Cambio aseguró que el mandatario provincial "no tuvo un Vacunatorio VIP", aseguró que "hay más campaña de vacunación que vacunación real".

Entrevistado por Radio Con Vos, Jorge Macri manifestó: "Lo vi un poco menos confrontativo a Axel Kicillof pero con demasiada descripción del pasado y pocas ideas de soluciones para el futuro. Debemos resolver los problemas de hoy y de acá para adelante, para eso nos votaron".

"Hubo un esfuerzo en justificar o poniendo mucho ayudín la sensación de que hay mucha vacunación. Hay más campaña de vacunación que vacunación real", expresó el intendente bonaerense.

Axel Kicillof: "No pienso contratar a Interpol para que esté detrás de cada jeringa"

En esa línea, dijo que "si bien la PBA no tuvo un vacunatorio VIP", le pidió al gobernador que "los criterios de gestión sean claros y ordenados". "Si es lo mismo un trabajador de un call center que un trabajador de la salud lo invitaría a que visite una guardia. Ahí uno nota prioridades que están medio mezcladas. En Vicente López el sistema de salud es muy robusto. Muchos trabajaron a distancia", comentó.

Asimismo, afirmó: "Tener matices de opinión no me parece que esté mal, todos los partidos políticos lo tienen. Las diferencias que hay entre Grabois y Berni por ejemplo. A mi no me molestan las diferencias. Hay que encontrar una solución a los problemas".

Macri también opinó sobre el discurso del presidente Alberto Fernández en Asamblea Legislativa sobre el que fue más crítico: "No me gustó nada la apertura de sesiones del presidente, me pareció un tono equivocado. Fue virulento para quedar bien con su tribuna. Se quedó en la descripción. No creo que gritando resolvamos los problemas de la gente".

Kicillof justificó la vacunación a trabajadores de un call center

"La gente está harta de las peleas. Es como si dijera que en Vicente López hace mucho veo que el barrendero no pasa y con eso me excuse. Mi trabajo es que pase el barrendero, que haya un buen servicio de la municipalidad. Argentina hace 40 años se endeuda pero el problema es que gastamos más plata que la que tenemos. Si quiere querellar al gobierno anterior, que lo haga. Lo que pasó con el vacunatorio VIP, si quieren denunciar que denuncien todo", concluyó.

EuDr CP