Ruidoso cacerolazo contra Alberto Fernández tras su discurso en Asamblea Legislativa

Luego del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y varios centros urbanos del país se escuchó un ruidoso cacerolazo que inició a las 20 en protesta contra el Gobierno.

Los principales reclamos que se observaron en las redes sociales apuntan a las declaraciones del mandatario sobre el Vacunatorio VIP, las críticas que hizo sobre la Justicia y el avance en la reforma judicial y el anuncio de iniciar una querella por la deuda que contrajo el Gobierno de Cambiemos.

Se escucha fuerte el cacerolazo y bocinas ! pic.twitter.com/IBK3cfisls — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) March 1, 2021

Fuerte cacerolazo en Belgrano pic.twitter.com/4XVCdS1k3U — Beto Valdez (@betovaldez) March 1, 2021

El cacerolazo duró varios minutos y se pudo escuchar en distintos barrios porteños como Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Colegiales, Retiro y Villa Crespo, entre otros.

La protesta ya había sido adelantada ayer por el ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quien advirtió que Alberto Fernández "tiene que hacer una autocrítica” y que “debería ser un discurso de aprendizaje". "Si no va por ese camino, que a lo mejor sucede, tendrá un cacerolazo a las 20 horas", comentó.

Cacerolazo a las 20: la oposición convoca a "decir basta"

Desde la oposición se esperaba que se mencionara el Vacunatorio VIP, pero esto no fue así. Alberto Fernández optó por hacer referencia a la "dolorosa" decisión de echar a Ginés González García para luego hacer referencia a las críticas "fines inconfesables" que atribuyó a la oposición "recalcitrante".

"No tiene que abusar el Presidente de la paciencia de los argentinos”, manifestó Lombardi.

Por su parte, el diputado nacional Waldo Wolff lanzó en las redes "Quiero aclarar que no tengo nada que ver con #Cacerolazo20hs". Y agregó: "No voy a decir #Cacerolazo20hs porque después me declaran persona no grata en #Formosa, me denuncian en CABA por marchar y me acusan de trabajar para países extranjeros, corporaciones económicas y el show de los muppets (pinto este último, de onda)".

En desarrollo...