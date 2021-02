Patricia Bullrich y el vacunatorio VIP: "El partido de gobierno se apropia de los bienes públicos"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló tras la marcha de este sábado 27 de febrero en protesta por el “vacunatorio VIP”, dijo que "a los bienes públicos se los apropia el partido de Gobierno y los partidiza" y cuestionó las críticas del presidente Alberto Fernández por la puesta en escena frente a Casa Rosada con bolsas mortuorias.

“Miles de ciudadanos de todo el país salieron contra tres sentimientos que generó este vacunatorio VIP. Hay una oligarquía kirchnerista que se vacuna eligiéndose a ellos mismos por fuera de un cronograma establecido”, dijo Bullrich en diálogo con Aire de Noticias, por Radio Mitre.

La dirigente del partido opositor, una de las figuras principales que estuvo presente en la movilización, analizó que en los asistentes “hay un sentimiento de angustia y abandono”.

“Hay un sentimiento de profunda injusticia, porque a los bienes públicos se los apropia el partido de Gobierno y los partidiza. No usa los vacunatorios oficiales y eso genera un sentimiento de injusticia. También hay un sentimiento de angustia y abandono. El 80% de los argentinos está indignado con esto y eso demuestra que incluso algunos kirchneristas deben sentir indignación e injusticia. Esa angustia la sintió casi toda la comunidad”, opinó.

Patricia Bullrich en la marcha del 27F junto a Javier Milei.

"Bolsas mortuorias": qué dijo la agrupación Jóvenes Republicanos, responsable de la escena

Para la ex ministra de Seguridad, Fernández se tenía que vacunar, pero no el resto de los funcionarios. “Si uno es capitán o capitana de un barco es el último que se baja”, dijo, y aclaró: “El Presidente de la Nación me parece bien que se vacune, los otros deberían haber esperado en la cola”.

En esa línea, analizó que “cuando uno tiene el ejemplo de ponerse primero al frente, a los demás se le genera una confianza y trabajan bien”. En cambio, dijo, “si el que tiene una llave la usa para su propio beneficio, eso genera indignación”.

En tanto, consultada sobre los bultos que simulaban ser bolsas mortuorias que llevó a la marcha la agrupación de derecha Jóvenes Republicanos, y que generó el repudio del Presidente, señaló: “Primero que el Presidente eche a los funcionarios que provocaron este vacunatorio VIP. El Presidente no tuvo indignación por la vacunación VIP y tiene indignación por algo que a mí no me gustó”.

Estela de Carlotto dijo que ve a Patricia Bullrich "convertida en un monstruo"

Al respecto, Bullrich sostuvo que si Alberto Fernández “tuviese la autoridad moral de haber criticado fuertemente este tipo de vacunación y mañana (en la apertura de sesiones ordinarias) tiene la oportunidad de pedir perdón a toda la sociedad e ir contra aquellos que violaron la norma y pedirles la renuncia, entonces yo le daría la autoridad al Presidente de criticar una acción”.

A.G./MC