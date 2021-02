Alberto Fernández y Cafiero repudiaron las bolsas mortuorias de los "vacunados VIP"

El presidente Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salieron este sábado 27 de febrero a repudiar las bolsas mortuorias con los nombres de los vacunados VIP que organizaciones de la oposición pusieron frente a Casa Rosada en el marco de la marcha contra el Gobierno.

"La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable solo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos ante semejante acto de barbarie", expresó el mandatario nacional en su cuenta de Twitter publicando también las polémicas fotos.

Bolsas mortuorias con "Vacunados VIP"

En el piso de la Plaza de Mayo frente a las rejas de Casa Rosada, una agrupación del PRO ubicó diez bolsas mortuorias en las que estaba escrito en un papel la frase "estaba esperando la vacuna pero se la aplicó" y luego un nombre de los vacunados VIP, en referencia a que por aplicar la vacuna a políticos de forma irregular pudo haber muerto algún otro ciudadano.

Santiago Cafiero también se sumó al repudio en Twitter y compartió la nota de PERFIL: "Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio. ¿Es odio lo único que tienen para ofrecerle a la sociedad?".

Es peligroso para nuestra democracia que sectores de la oposición insistan en profundizar los discursos de odio.



Entre los nombres que se observaban escritos en un papel y pegados a las bolsas estaban: "Daniel Scioli, la familia Duhalde, los amigos de Alberto, la mujer de Zannini, el hijo de Moyano, los pibes de La Cámpora, Estela de Carlotto, el sobrino de Ginés, los suegros de Massa, Martín Guzmán".

En el papel también estaba escrito las organizaciones que idearon esta forma de protesta: "Unión Republicana" y "Jóvenes Republicanos". En Twitter, el primero de ellos se define como "corriente interna de @PROargentina que defiende explícitamente la vida, la libertad y la propiedad privada. Estamos a favor del capitalismo y el libre mercado". Mientras que el segundo son los militantes jóvenes de Unión Republicana y se define: "Soñamos con una Argentina desarrollada, con independencia de instituciones y valores liberales. Somos la Juventud de @UNRepublicana".

Macabro: pusieron bolsas mortuorias de los vacunados VIP frente a la Casa Rosada

Ambas agrupaciones publicaron en Twitter las bolsas mortuorias. "Ellos no integraban La Cámpora, no eran parientes de Massa, no pertenecían al clan Moyano ni eran familiares de Cristina. Ellos no pudieron vacunarse. #27FYoVoy", escribió la cuenta Unión Republicana.

"Ellos no pudieron vacunarse porque no eran de La Cámpora. Ni olvido ni perdón para Alberto Fernández y su banda de delincuentes acomodados. #27FYoVoy", publicó Jóvenes Republicanos.

