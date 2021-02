Alberto F quiere dar vuelta la página del vacunatorio vip y apela a viejas recetas

Alberto Fernández estaba convencido: mover a Ginés González García sería suficiente para acallar las críticas por las vacunas vip aplicadas en el Ministerio de Salud. Pero la aparición de nuevos nombres en la lista de privilegiados y el avance de la investigación judicial colisionaron con sus planes, lo que provocó una fuerte reacción desde México. Ahora, para dar vuelta la página de la peor crisis política en la que el propio presidente reconoce estar inmerso, vuelve a mencionar las viejas recetas que enuncia desde hace semanas: vacunar, controlar los precios y reforzar su rol de líder internacional. Se sumarán nuevos anuncios en la inauguración del año legislativo.

Con la asunción de Carla Vizzotti al frente de la cartera de Salud, el Gobierno decidió dar muestras de transparencia y celeridad. A las pocas horas de asumir, la funcionaria dio la orden de mostrar la lista de vacunados en el Hospital Posadas que quedó en el centro de la escena de la vacunación vip; autorizó la vacuna SARS COV -2 producida en China, anunció su llegada y su aplicación a los docentes; creó un nuevo sistema de monotireo y trazabilidad del plan de vacunación y reglamentó una comisión que evalúa quién puede ser considerado “personal estratégico” para la inoculación.

La rapidez para tomar estas medidas trajo la crítica de algunas provincias. Varios ministros de Salud del interior le explicaron que había diferencias en los sistemas de cargas, lo que podría provocar nuevos cuestionamientos. Hay un pedido que hicieron algunos funcionarios de Salud de distintas provincias en los que, en cambio, no se avanzó: abrir todas las listas de vacunados. Se invocó la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales para rechazar el pedido.

El Gobierno creía que este fin de semana podía finalmente comenzar a recuperar la iniciativa: durante el sábado y el domingo la ministra de Salud iba a participar de operativos de inoculación y recibir los nuevos vuelos que llegarán desde Rusia. Sin embargo, el hisopado que se realizó para poder participar de la asamblea legislativa del lunes le dio positivo.

“Ahora no solo tenemos que vacunar. La vacuna significa que el abuelo pueda volver a abrazarse con su nieto después de un año. Significa poder volver a tu viejo. Eso es en lo que tenemos que trabajar”, dice un dirigente del oficialismo. Este es el mensaje que deberá tapar el escándalo.

“El peor momento del gobierno de Alberto fueron las semanas del pico de contagios de coronavirus pero sin dudas este es el momento de mayor crisis política”, reconocen desde la quinta de Olivos.

El discurso de la asamblea legislativa será utilizado también para dejar atrás el escándalo. El Presidente adelantará anuncios para instalar una agenda positiva pero también tendrá apoyo de la militancia para contrarrestar la marcha que la oposición encabezará hoy en repudio a los privilegios dentro del plan de vacunación.

“No nos asustan los que salen a la calle. Salieron todo 2020 y son siempre los mismos”, dice un dirigente. Esta semana circularon dos encuestas en los whatsapp de los funcionarios. Una de Analía del Franco, que muestra que un 68,8% de los encuestados en el Gran Buenos Aires cree que el Presidente actuó bien frente al descubrimiento del vacunatorio vip. Y otra de CEOP en la que el 86% de los consultados está de acuerdo con haberle pedido la renuncia a Ginés González García.

Aunque suene ficticio buscan que la economía empiece a dar buenas noticias. “Si la gente se vacuna, tiene laburo y los precios se controlan, vamos a estar bien”, repiten. Para esto, los acuerdos de precios deben funcionar.

El Presidente no se arrepiente de haber confrontado desde México con la Justicia y los medios de comunicación. “Nos estaban matando, teníamos que salir así desde donde estuviéramos”, evalúan en su entorno. Aseguran que sus críticas por investigar lo que consideró “una payasada” estuvo lejos de dañar la imagen de líder regional que busca conquistar. “A Alberto lo llaman todos, ahora está hablando con John Kerry, que lo invitó en abril a Estados Unidos. Puede hablar con Joe Biden, Nicolas Maduro, Jair Bolsonaro, que ahora viene a la Argentina, Luis Arce y Sebastián Piñera. No muchos lo hacen”, evaluó un funcionario.

Fernández está decidido a apuntalar su proyección internacional. Un perfil que le gusta explorar, pensando incluso más allá de la región y una agenda en la que se mueve más cómodo que frente a las fricciones domésticas y el escándalo que se desató esta última semana con el plan de vacunación.

Vizzotti positivo y Cafiero aislado

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, contrajo coronavirus y entró en aislamiento en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes, una situación en la que también quedó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por haber sido contacto estrecho tras compartir con la funcionaria varias actividades esta semana.

Vizzotti se realizó ayer viernes un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso Nacional el lunes próximo y participar de la Asamblea Legislativa.

A menos de una semana de haber asumido el cargo al frente de la cartera de Salud en reemplazo de Ginés González García, la funcionaria escribió en sus redes sociales: “Quiero contarles que me realicé un hisopado como parte del procedimiento requerido para ingresar al Congreso el próximo 1° de marzo y me informaron el resultado positivo”. Este contagio forzó al jefe de Gabinete a aislarse. “En los últimos días compartí actividades con la ministra. Por eso me encuentro en casa realizando el aislamiento recomendado. Sigamos cuidándonos más que nunca”, sostuvo ayer Santiago Cafiero.