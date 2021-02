Bolsas mortuorias: Estela de Carlotto dijo que ve a Patricia Bullrich "convertida en un monstruo"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que ver su nombre en una de las bolsas mortuorias que "jóvenes republicanos" pusieron en el banderazo del sábado 27 de febrero le generó mucha "tristeza". Señaló a Patricia Bullrich como una de las que estuvo detrás de esa "semejante exhibición". "La conozco a esa muchachita, que fue funcionaria de varios gobiernos. Verla convertida en un monstruo hoy", dijo en declaraciones a Radio 10.

Carlotto sostuvo que Bullrich tiene "maldad" y que utilizó su influencia y dinero para alentar las bolsas, algo de lo que está convencida luego de la reivindicación que la presidenta del PRO hizo por twitter sobre esa manifestación.

La líder de las Abuelas dijo que cuando ellos reclamaban por sus nietos desaparecidos, aún en plena dictadura, "nunca se nos ocurrió poner las fotos de los desaparecidos en bolsas. Jamás hubiéramos ofendido haciendo cosas de ese tipo. Los que nos mueve a las Abuelas es el amor. Pero si uno lo analiza duele, es un dolor de pena, de pensar que hay argentinos que tengan este despiadado rencor y eso que hicieron me da lástima más que otra cosa".

Carlotto aclaró que su vacunación no fue "VIP"

"Tengo 90 años, me queda lo que Dios disponga. Esa expresión de una bolsa mortuoria con una bolsa, una foto, para decir sobre algo que no es cierto, porque yo no estuve en una vacunación vip. No es forma de decir que están en desacuerdo: para eso está la justicia, el diálogo. Esta gente no cree en Dios, son personas que están confundidas, a los jóvenes tratemos de decirles qué es lo que está bien. Y convivir a pesar de las diferencias, que no es fácil", afirmó en el programa Rompiendo Moldes.

Los ciudadanos que marcharon sienten injusticia, indignación y angustia.

Espero que el presidente escuche y le pida perdón a los argentinos. pic.twitter.com/5oYmaMNuB7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 27, 2021

La presidenta de Abuelas además aclaró que su vacuna la recibió por los carriles normales. "Me anoté en diciembre y cuando me dieron el turno fui al San Juan de Dios y esperé en la fila como corresponde", aseguró.

Sobre el 27F consideró que hay una mezcla de odio y de políticos, como Bullrich, que se aprovechan de ello. Y adelantó que están analizando si se violaron leyes para realizar una presentación ante la Justicia. "Porque lo que no puede pasar es que esto se repita", dijo Carlotto.

A pocas semanas de otro aniversario del golpe militar, Carlotto reclamó de nuevo por la aparición de los 300 nietos "que seguimos buscando" y aclaró que no habrá movilización para evitar contagios, pero que se incentiva a que haya una campaña de plantación de árboles en todo el país.

