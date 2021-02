Axel Kicillof: "En la provincia de Buenos Aires no hay vacunatorios ocultos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de su distrito, con la polémica del “Vacunatorio Vip” de telón de fondo. Con fuertes críticas a la oposición por el rechazo a la vacuna Sputnik V y a la exgobernadora María Eugenia Vidal por el estado del sistema sanitario, Kicillof aseguró que en la provincia "no hay vacunatorios ocultos ni privados".

La conferencia comenzó pasadas las 13:40 horas, desde el balneario Sahara de Necochea, y el gabinete de la gobernación bonaerense dio precisiones sobre la situación actual de la pandemia y del avance de la campaña de vacunación, que ya arrancó una segunda etapa para la gente mayor de 70.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, explicó: “Estamos ya vacunando en 169 hospitales, 167 escuelas. Quiero decirles que estamos visitando todos los centros de vacunación, recibimos agradecimiento y felicitación. Es indescriptible e histórico, lo estamos haciendo bien y es lo que percibe la gente”.

“Sigamos por favor en este camino. Estamos prácticamente en el 85% del personal de salud inscripto. Tenemos garantizadas las dosis, vamos a tener continuidad”, sumó.

Hoy parte el avión de Aerolíneas Argentinas en busca de la vacuna Sinopharm

En ese sentido, Gollan destacó que no están teniendo prácticamente internaciones de pacientes con Covid el área de Salud. “Eso es porque la vacuna es efectiva, es segura, y está generando ese efecto: que el personal de Salud no se está enfermando”.

No obstante, sobre determinados casos de quienes se inscriben como “personal de salud” sin serlo, aclaró: “Puede ser que algún vivo se aproveche, habrá algunos colados, habrá, pero el 99,9% no lo es y ese es el objetivo”. Y dijo que sobre las denuncias que le llegaron "mandó a pedir informes de qué fue lo que sucedió". "No puedo iniciar sumarios porque no son entes dependientes de la provincia, pero he cursado a todos los secretarios de salud para que expliquen qué pasó”.

Por último, ante los reclamos que, según dijo, recibe de algunos intendentes, aclaró: “No es que faltan vacunas en un municipio, se dan en forma equitativa. Faltan vacunas en el mundo. El pedido es que sigamos trabajando en conjunto, que no mezclemos las cosas, en la provincia de Buenos Aires estamos haciendo muy bien las cosas".

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof comenzó: “Es mi responsabilidad intentar vacunar a la mayor cantidad de personas de una población que alcanza alrededor del 40% del país”.

“Se que algunos prefieren no recordar porque no resisten el archivo pero me parece recordar que cuando comenzó esta pandemia, había muy pocos que no pensaban que el sistema de la provincia de buenos aires se iba a desbordar”, dijo, y cuestionó el estado en el que estaba el sistema de salud tras la gestión de Cambiemos.

"Trabajamos con los 135 intendentes, opositores y oficialistas, y al cabo de este tiempo podemos decir que el sistema no desbordó", agregó.

Personal estratégico: para vacunarse deberán pedir autorización y aceptar difundir sus datos

“Pido que hagamos memoria, porque hay algunos que deberían pedir perdón por todo el daño que han hecho”, dijo en relación a la oposición a la vacuna rusa. En esa línea, recordó los dichos de dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, Mario Negri, y la cientifica Sandra Pitta, entre otros. “Carrió inició una causa por envenenamiento contra el Presidente. No la oí pedir disculpas”, cuestionó Kicillof.

Respecto de su decisión de vacunarse meses atrás, en medio de las críticas a la vacuna Sputnik V, ironizó: “Cuando yo me vacuné era un loco suicida que se inyectaba veneno, para los mismos ahora soy un vacunado VIP”.

“En la provincia de Buenos Aires no hay ni vacunatorios ocultos ni vacunatorios privatizados. Vacuna la provincia de Buenos Aires, y los turnos se asignan a través de la página web. Nuestro objetivo es que nadie se vacune por fuera de las prioridades”, resaltó sobre la polémica del "Vacunatorio VIP".

Al igual que Gollan, en el caso de denuncias de irregularidades, sostuvo: “Hay que sancionar los incumplimientos y vamos a ser inflexibles en esto”.

B.D.N./A.G.