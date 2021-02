Personal estratégico: para vacunarse deberán pedir autorización y aceptar difundir sus datos

¿Quién es personal estratégico para el gobierno de Alberto Fernández? Bajo esta denominación se vacunaron ministros, subsecretarios y hasta directores. El gobierno nacional asegura que muchos de los nombres de la lista oficial del Hospital Posadas pertenecen a esta categoría, pero hasta ahora no había un criterio unificado sobre quién puede pertenecer a este grupo y quién no. En medio del escándalo y la investigación judicial por el Vacunatorio VIP, el Gobierno decidió fijar reglas para su inmunización.

A través de una reunión virtual con los expertos que integran la Comisión Nacional de Inmunizaciones, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, decidió implementar un nuevo sistema en el que quede definido “bajo que estrictas pautas” quién pertenece al personal estratégico a partir del cual se evaluará si pueden acceder a la vacunación.

En este sentido, se creará una comisión “que se encargará de monitorear la trazabilidad de la vacunación del personal estratégico y estará integrada por reconocidos expertos en inmunización, bioética, salud y derechos”, explicaron de manera oficial.

“Definimos que a partir de ahora la categoría del personal estratégico tenga que solicitar por nota la vacuna justificándola y si cumple la función estratégica sea una comisión la apruebe”, adelantó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a Radio La Red.

Santiago Cafiero sobre las vacunas VIP: "Hubo un procedimiento inaceptable"

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el canciller, Felipe Solá; el embajador en Brasil, Daniel Scioli, y el ministro de Economía, Martín Guzmán y sus cinco asesores son para este gobierno “personal estratégico”. Bajo este concepto se justificó su vacunación. Sin embargo, hay funcionarios como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro que no se vacunaron. No solo ocupan cargos importantes, sino también están en permanente contacto con el Presidente. Para ellos este criterio no corrió.

Dentro de los errores que señala el Gobierno están los vacunados como la familia Duhalde; el ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto y su mujer; y el periodista Gabriel Michi. Al igual que Horacio Verbitsky, antes de conseguir una vacuna a través de Ginés, el ex presidente Duhalde había llamado al gobierno de Axel Kicillof para conseguirla. No aceptó el sistema de turnos y avanzó con el Gobierno Nacional para aplicarse la dosis de manera irregular.

Ante un criterio que no era uniforme y que parecía depender de la decisión de cada funcionario “se resolvió especificar la definición técnica sobre los alcances de función, riesgo y exposición del personal estratégico, quienes además deberán solicitar autorización previa a la cartera sanitaria para acceder a la vacunación”, se detalló.

Además, los funcionarios que quieran acceder a la vacuna deberán firmar un formulario de acceso a la información para dar difusión en un registro público quienes fueron vacunados. Esto significa que deben ceder los derechos para difundir su nombre, ya que la legislación sanitaria resguarda la identidad de los vacunados.

Denuncian a Horacio Rodríguez Larreta y a Fernán Quirós por "privatizar la campaña de vacunación"

Con el objetivo de transparentar el plan de vacunación después de la partida de Ginés González García y la difusión de vacunados bajo criterios irregulares, el Gobierno buscará ahora que las distintas jurisdicciones también transparente los datos. Cafiero aseguró que no hay más inmunizados por Nación pero las provincias y los municipios podrían tener sus propias listas de VIP. Es por eso que esta tarde, Vizzotti y el Jefe de Gabinete le pedirán a los ministros de Salud provinciales que avancen en este sentido.

En la provincia de Buenos Aires, el ministerio de Salud a cargo de Daniel Gollán le pidió informes a los distintos hospitales en donde se habrían vacunado legisladores, familiares y dirigentes, tanto de la oposición como del oficialismo. En este caso se trata de instituciones municipales, por lo que no se pueden avanzar en sumarios internos. Además, el gobierno de Axel Kicillof implementará una línea telefónica y un link en la página oficial para denunciar casos de vacunación ilegal.