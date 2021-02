Vacunatorio VIP: la lista oficial completa de los que se aplicaron la Sputnik

El Hospital Nacional Posadas está en el centro del escándalo. De allí salieron las dosis para el vacunatorio vip en el ministerio de Salud pero también en esta institución de Hurlingham se vacunaron distintos dirigentes cuestionados por no cumplir los requisitos para hacerlo. A algunos les correspondía la aplicación, según argumentaron desde la Casa Rosada, por ser "personal estratégico" pero otros no deberían haber recibido la Sputnik V ya que no son parte de la lista de prioritarios que armó el propio Gobierno. Mientras se siguen conociendo más nombres y empiezan a aparecer otras instituciones involucradas, esta lista oficial cuenta con 70 nombres.

La decisión de dar a conocer la lista completa la tomaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti. Después de la reunión que ambos mantuvieron en la Casa Rosada, la funcionaria solicitó a las autoridades del Posadas que se hagan públicos los nombres de los dirigentes que se vacunaron allí como así también las dosis que fueron entregadas a este hospital y fueron aplicadas en otros lugares como en el ministerio de Salud.

Hasta ahora, la lista que se había conocido era la de dirigentes que llegaron a las oficinas de la cartera nacional para vacunarse como el periodista Horacio Verbitsky, el diputado Eduardo Valdés, el senador Jorge Taiana, el empresario marplantense Florencio Aldrey Iglesias y sus familiares Lourdes, Matilde y Dolores; y Felix Guille.

En el Posadas se inmunizó el Presidente Alberto Fernández el 21 de enero. En aquel entonces no lo hizo solo él, sino también se inoculó a la “burbuja sanitaria presidencial” por recomendación de la Unidad Médica. Se trata del equipo que acompañó al jefe de Estado durante los meses de pandemia y lo integran el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi; el fotógrafo oficial, Esteban Collazo; Nicolás Ritacco, de la privada; y Marcelo Martín, subsecretario de comunicación. Tal como anticipó PERFIL, estas son las personas que están en permanente contacto con Fernández.

“Recomiendo la vacunación contra COVID-19 para el señor presidente de la Nación Argentina, Doctor D. Alberto Ángel Fernández, como así también, a sus colaboradores más estrechos, a fin de preservar la salud de nuestro Primer Mandatario”, dice la carta firmada por el jefe de la Unidad Médica Presidencial Federico Saavedra. Con esta recomendación, Presidencia decidió vacunar a los cinco funcionarios que están con el Presidente y son parte de su "burbuja sanitaria".

Por otro lado, también figuran el ministro de Salud, Ginés González García, su jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli y empleados del ministerio como Marcelo Guille (Señalado en la Casa Rosada junto a Bonelli de armar el operativo VIP) y Horacio Insua (uno de los voceros). El publicista cercano al kirchnerismo Jorge "Topo" Devoto es otro de los que figura en la nómina.

Están además Martín Guzmán (que se vacunó con dosis del Posadas pero lo hizo en su despacho), el representante del Gobierno ante el FMI, Sergio Chodos y Jorge Neme. El Procurador del Tesoro de La Nación, Carlos Zannini también se vacunó en este hospital. No cumple con la edad requerida (66 años) y no es bonaerense (que ya están habilitados para sacar turno y a los que se los comenzó a vacunar). No solo se vacunó el funcionario kirchnerista, también lo hizo su mujer, Patricia Alsúa.

También se vacunaron el embajador Daniel Scioli; el canciller Felipe Solá; el ex intendente de Febrero, Hugo Curto y su mujer, Filomena Burgo. La Familia Duhalde dio presente completo: se inocularon Eduardo, Chiche y sus dos hijas Maria Eva y Juliana.

La lista la completan: Oscar Peppo, Judit Díaz Bazzan, Mauricio Monsalvo, Martín Sabignoso, Claudio Dámico, José Corchuelo, Héctor Barrionuevo, Patricia Gallardo, Mariano Fontela, Andrés Leibovich, Eugenio Zanarini, Analía Rearte, Juan Pablo Saulle, Analía Aquino, Alejandro Costa, Juan Castelli, María de los Ángeles Domínguez, Graciela Miranda, Dalessandro Páez, Irene López, Néstor Mandraccio, Gabriel Michi, Lorenzo Pepe, Carlos Mao, Carlos Gilardi, Yael Morichetti, Carlos Avella, Juan Souto, Camilo Martelletti, Miguel González, Seza Manukian y Salomón Schachter.