Alberto Fernández sobre el Vacunatorio VIP: “Terminemos con la payasada”

El presidente Alberto Fernández participó de las "mañananeras", las conferencias que realiza todas las mañanas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aprovechó la visita oficial del mandatario argentino a ese país para expresar el reclamo de para garantizar la distribución de las vacunas a toda Latinoamérica. A su vez, se refirió al escándalo del vacunatorio VIP, a partir del cual el exministro de Salud Ginés González García presentó su renuncia: "Terminemos con la payasada", lanzó.

"Los medios en Argentina ponen a Alberto Fernández a quienes se vacunaron indebidamente, pero me tuve que dar la vacuna porque decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por ese motivo se dio la vacuna Cristina Kirchner, Axel Kiciloff y muchos otros gobernadores, muchos de los cuales no son oficialistas", expresó el presidente.

Para Alberto Fernández, "hubo una campaña despiadada desatada por la oposición para hacerles sentir a la población que la vacuna Sputnik V era veneno y hasta me denunciaron por eso. Ahora me piden que les dé ese veneno".

Alberto Fernández se reúne en México con López Obrador

En cuanto a la salida de Ginés González García, el mandatario dijo que "tomó nota de lo que había pasado" y destacó que "reaccionó" y perdió un ministro: "Quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Perdí a un ministro en cuyo ministerio pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. El hecho es lo suficientemente grave para que un ministro de la talla de Ginés González García haya tenido que dejar su cargo", expresó e inmediatamente agregó: "Terminemos con la payasada".

En esa línea, exhortó a los fiscales y jueces a que "hagan lo que deben" y mencionó que "no hay ningún tipo penal en Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila´, no existe ese delito. No se pueden contruir delitos graciosamente", expresó.

Alberto Fernández en México: reunión con Andrés Manuel López Obrador, acuerdos bilaterales e inversiones

El presidente apuntó nuevamente a la Justicia y les dijo que "hay muchas otras causas que pueden investigar", dentro de las cuales mencionó a las vinculadas con el exmandatario Mauricio Macri. "Si quieren trabajar tienen muchos delitos para investigar: el negocio de los peajes de Macri, el endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos, la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes".

"El hecho es, sin dudas, reprobable, porque nadie puede avalar que en las circunstancias que vivimos, alguien pueda adelantarse en la vacunación", reconoció Alberto Fernández pero argumentó que en la lista aparecen personas "que deben vacunarse por la actividad que desarrollan".

La justificación de Eduardo Valdés tras vacunarse: "Es lo que corresponde para una persona de mi edad"

En ese contexto, justificó la vacunación del diputado Eduardo Valdés y del ministro de Economía Martín Guzmán: "Vacunar al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado es algo absolutamente razonable si tienen que salir del país y exponerse al contagio. Vacunar al ministro de Economía que con su equipo tiene que iniciar una gira con todos los países del G7 para buscar apoyos para la Argentina es algo absolutamente razonable porque su vida queda expuesto".

"A mí no me van a poder correr con estas lógicas: yo detesto los privilegios, no los ejerzo ni me valgo de ellos", lanzó el presidente en el Palacio Nacional de México.

En tanto, volvió a cargar contra el sistema judicial y manifestó: "Les pido a algunos fiscales que relean el Código Penal. No sé en qué universidad aprobaron, pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas".