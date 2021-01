Jorge Macri afirma que Kicillof quiere usar las escuelas para la vacunación masiva

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, anticipó este domingo que el Gobierno bonaerense quiere realizar el plan masivo de vacunación en las escuelas, y planteó que él tiene sus "reservas", ya que los municipios cuentan con centros de atención primaria con "personal calificado".

"No tengo muy en claro por qué y se está capacitando a personal no profesional con un curso online para dar la vacuna. Son cosas raras que se piensan desde el Gobierno central provincial y no se termina de aprovechar los recursos, el conocimiento y la cobertura de territorio que tenemos los municipios con la atención primaria", consideró.

En declaraciones radiales, el intendente del PRO consideró que el gobernador Axel Kicillof "tiene un problema con los intendentes", tanto con los oficialistas como con los opositores, dado que "tiende a pensar que las grandes soluciones vienen desde el Gobierno provincial".

"Y la verdad que un gobernador necesita trabajar muy en equipo con los intendentes. El gobernador debería ser un director de orquesta de una orquesta de intendentes que suene bien. Porque estamos cerca, conocemos el territorio y la diversidad, tenemos mucho músculo", argumentó.

Macri agregó que "siete de cada diez camas en la provincia son municipales" y aseguró que "eso el gobernador no lo termina de incorporar y conocer". "Quizás tiene que ver con que no tiene una historia en la provincia de Buenos aires nos cuesta y eso se agrava con el sesgo político partidario", enfatizó.

Consultado sobre si esa mirada es compartida por los intendentes del Frente de Todos, Macri indicó que sí pero que "lo dicen más en privado que en público". "En la provincia está claro lo que se viene. Es La Cámpora o un frente opositor que somos nosotros y los que se puedan ir sumando. Claramente el oficialismo de la provincia va abandonando el perfil PJ y se va camporizando", advirtió.

