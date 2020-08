Gonzalo Quilodran, director del Enacom: el congelamiento de tarifas "no es contra nadie"

El Director de Enacom, Gonzalo Quilodran, en diálogo con RePerfilAr, se refirió a la decisión del gobierno de suspender aumentos para telefonía móvil, televisión por cable y también para el servicio de Internet.

"El DNU viene primero a sincerar una situación que ocurre en todos los hogares que hoy tienen la posibilidad y la dicha de tener conectividad. Todos estos servicios han dejado de ser suntuarios para pasar a ser servicios esenciales. Queda claro que esta decisión política no es contra nadie sino ser todo lo contrario, está a favor de todos. Es darle previsibilidad, cuidar el bolsillo y el poder adquisitivo de los millones de usuarios, usuarias y consumidores en la Argentina”, explicó.

“Por otro lado, darle previsibilidad, en un mundo acechado por la incertidumbre y la pandemia mundial, también al sector de las telecomunicaciones. Nosotros tenemos muy en claro que la reducción de la brecha digital la vamos a conseguir trabajando todos juntos, de manera conjunta, mancomunada y estableciendo objetivos y metas comunes", agregó el funcionario.

"Para aquellos millones de argentinos que todavía hoy no están conectados, hay que decirles que no nos da lo mismo", dijo Quilodran. "En nuestro Gobierno no vamos a mirar para otro lado como si no existieran. No vamos a ser cómplices de que haya argentinos de primera y argentinos de segunda en materia de conectividad entendiendo la importancia e igualdad de oportunidades que genera”, dijo el Director de ENACOM.

Mirá el video con la nota completa

I. R. A / DS