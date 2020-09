Gustavo Posse: "El lugar de los intendentes era estar al lado del Presidente"

En comunicación con RePerfilAr, Gustavo Posse, Intendente de San Isidro, comentó que no estaban enterados de que iba a haber un anuncio por parte del presidente Alberto Fernández en el día de ayer. "Convocó primero, faltando menos de una hora, el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la privada de los municipios", explicó. "Reconfirmaban a través de alguno de los Ministros de la Presidencia de La Nación y obviamente todo tenía que ver con que era una cita, una convocatoria lógica por el problema que se venía desarrollando ya hacía más de dos días que era la crisis policial".

El Intendente dijo que “ni sabíamos que iba a haber un anuncio. Uno es intendente y cuando es intendente ya no es de un partido político, es el intendente de todos los vecinos, lo que hace es gestionar. La obligación primaria de dar seguridad es de la Provincia de Buenos Aires pero lo cierto es que es una diferencia muy fuerte entre aquellos lugares donde complementan los municipios o los gestionan, lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, todos los intendentes, cualquiera sea la característica, estamos con el problema de nuestros vecinos, que en ese momento era, el hecho de estar cerca de ser abandonados en esa obligación de dar seguridad. Aún los que tenemos patrullaje propio, lo hacemos dándole trabajo a los policías cuando salen de las comisarías y si los policías estaban en dificultades teníamos dificultades también para el patrullaje propio. Además hay una cuestión institucional que también es esta, si la Sede Presidencial estaba rodeada por integrantes de la fuerza de seguridad en conflicto, que iban con elementos del Estado como lo patrulleros, todo lo que lamentablemente se usó para ellos mostrar su situación, también nosotros debíamos estar en el lugar porque institucionalmente, lo primero que no debía ocurrir nunca era el hecho de utilizar los elementos del Estado, producir el abandono de servicio. Lo digo desde la comprensión y la solidaridad con el personal policial, pero el lugar de los intendentes era estar al lado del Presidente de La Nación, en la Sede Gubernamental”.

Posse también dijo que “en política, como hacemos todos, hay que saber bancarsela. Uno va a una reunión, en la reunión puede ocurrir que si hay autoridades superiores, la reunión se puede convertir en una conferencia de prensa. No puede ocurrir que vaya y porque uno gestiona, para los vecinos y se encuentre con algo que tal vez no le guste o que lo sorprende. Después durante el día se encuentra la manera de hacer las dos cosas, la primera es gestionar para mis vecinos. Yo necesito para mis vecinos que haya una policía funcionando. La siguiente cuestión es que se necesita que haya una solución para el problema de la policía, que se extienda al tema de los gobiernos. Entonces, a partir de ahí, empiezo a opinar. En tercer lugar, vamos a la cuestión de los intereses partidarios que en tal caso es mi pertenencia como radical a Juntos por el Cambio y el hecho de que una de las jurisdicciones, la nacional, que no es mi provincia se vea afectada a una situación que no me parece bien”.



I. R. A