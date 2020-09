Habla por primera vez la viuda del pastor asesinado, Eduardo Trasante

Un testimonio impactante, en este informe de Reperfilar, la viuda del ex concejal y pastor evangélico, Eduardo Trasante cuenta por primera vez como dos sicarios, al parecer, con vínculos con el narcotráfico entraron a su casa y ejecutaron a su marido de un disparo en la cabeza.

Trasante había dedicado su vida a denunciar la violencia narco que hoy azota las calles de Rosario. Por eso su crimen tiene una gravedad extrema, porque demuestra la gravedad con la que se movieron los asesinos.

Carolina Leone fue la única testigo del hecho y hoy para proteger su seguridad se encuentra en un lugar desconocido bajo el sistema de protección de testigos de la provincia. “Empieza a sonar el timbre insistentemente, yo le digo More abrí la puerta porque tengo un montón de cosas que hacer y no voy a llegar. Morena viene y me dice: ‘Mamá no sé quienes son. Son dos hombres’, detalló la viuda.

En seis minutos, los asesinos terminaron con la vida del exconcejal Trasante

“Apurada voy a abrir la puerta, y digo quien es y me responden: ‘Venimos de parte de Cati’, una de las hijas de Eduardo. Abro la puerta porque no era algo inusual. Tampoco era fuera de lo normal que venga gente a ver al pastor pidiendo ayuda. Todo el mundo sabía que Eduardo Trasante vivía en ese lugar", continuó. Y agregó: "Abro la puerta. Solamente alcancé a destrabar y ellos me empujaron”, narró Carolina sobre el terrible episodio que vivió.

Carolina Leone tiene 26 años y es la viuda de Trasante, quien fue asesinado hace dos meses. Un hecho que conmocionó a todo Rosario. Los sicarios tardaron seis minutos en hacer su tarea, antes de darse a la fuga.

“Yo de los pelos con un revólver en la cabeza, veo que entran. Les decía por favor a mis hijos por favor y me responden: ‘Vení que te voy a mostrar que a tus hijos no le va a pasar nada’. Cuando estamos ingresando viene saliendo el otro, y me dice: ‘¿Dónde está el Edu?’. Ellos siempre mencionaron esto, siempre querían a Edu. En un momento, pegó un grito: ‘Eduardo podes venir’. Eduardo me escucha y baja dos o tres escalones y el más grande dice: ‘Ey Edu’ y le dispara. Eduardo levanta la mano y el disparo le da en la mano. Entonces, se dieron cuenta, vuelve y le da un disparo en la cabeza”, narró Carolina.

"Dios no transa con nadie: todos van a caer", el desgarrador mensaje de la viuda del exconcejal

Además, recordó que su marido, "quedó debajo del escritorio al pie de la escalera. Empezó a sangrar. Ellos ya se habían ido. Lo primero que hice fue orar con él y él me respondió con un apretón de manos. Solamente me acuerdo de haberle dicho que iba a luchar por la justicia que él se merecía por todo lo que nos había enseñado. Que Dios me iba a ayudar con él. Que iba a caminar como él me había marcado el camino también. Le dije esas palabras que las tengo muy grabadas con un beso tibio con el hombre de mi vida y con todo lo que era Eduardo Trasante".

Los seis minutos en total que duró el episodio, para Carolina fueron: "Los 6 minutos más largos de mi vida".

Carolina y sus hijos están bajo el Sistema de Protección de Testigos de la provincia. Nadie sabe donde se encuentran. "Tengo miedo porque no sé de dónde viene esto. Tengo miedo por la total impunidad con la que se hizo esto, que se entró a mi casa a las dos y media de la tarde y se mató a mi marido", declaró.

Los fiscales de Rosario Gastón Ávila y Matías Edery sospechan que el crimen de Trasante fue planificado desde un pabellón de la Cárcel de Piñero, donde están alojados varios líderes narco y que por este asesinato se habrían pagado 500 mil pesos.

La mira está puesta en un narco peruano, Julio Rodríguez Grantón con vínculos con la banda de Los Monos, quien habría conseguido el Peugeot 308 blanco que se utilizó para el hecho. Por el pasamanos de ese auto hay dos detenidos. Aún falta saber cuáles fueron las motivaciones para matar al ex concejal.

"La justicia estuvo muy ocupada investigando a la familia de Trasante y a mí. De la investigación se nota que se perdió más de un mes en eso. No hay mayores avances en la causa", indicó. Y añadió: "Estoy segura que tiene que ver con un mensaje de poder que tiene que ver con decir: ves que podemos hacer lo que nosotros queramos y ustedes no lo pueden prevenir".

Además, se refirió a las autoridades de la provincia. "Pido que dejen de manifestar tanta indiferencia. Yo no quiero que el sistema me termine enterando como a Eduardo Trasante, para que esto quede como si fuera un crimen más", cerró Carolina.

Los fiscales están esperando los resultados de las pericias realizadas sobre el celular encontrado en la celda de Rodríguez Grantón, quien está preso por una causa de narcotráfico.