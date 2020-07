"Dios no transa con nadie: todos van a caer", el desgarrador mensaje de la viuda del exconcejal

‚ÄúSiempre am√°ndome fuerte, hasta tu √ļltimo suspiro‚ÄĚ. Esa frase escribi√≥ Carolina en uno de los mensajes que dej√≥ en sus redes sociales, acompa√Īados de fotos junto a Eduardo Trasante (55), exconcejal y pastor, asesinado el 14 de julio en su casa de la ciudad santafesina de Rosario. Ella es una testigo clave del crimen porque estaba presente en el momento en que los homicidas dispararon contra la v√≠ctima en el comedor de su casa. ‚ÄúTodos van a caer‚ÄĚ, asegur√≥ y pidi√≥ justicia.

Trasante dio su √ļltimo suspiro en el interior de su casa de la calle San Nicol√°s al 3600, en la semana pasada. Dos hombres tocaron el timbre a plena luz del d√≠a y luego de que les abrieran la puerta, ingresaron a la propiedad con un objetivo claro: terminar con la vida del pastor. Le pegaron un tiro en la mano derecha y otro en la cabeza, que fue mortal. Dos de las hijas de Trasante y su esposa Carolina, fueron testigo de todo.

Eduardo Trasante ten√≠a 55 a√Īos y era pastor.

El caso tiene tres detenidos vinculados con un auto que, seg√ļn los investigadores, fue utilizado por los dos homicidas para escapar de la casa de Trasante. Aunque no estar√≠an relacionados, hasta el momento, con el crimen en s√≠.

Ayer, A.H.S fue imputado por el robo calificado del Peugeot Allure 308 y el juez Hern√°n Postma dict√≥ la prisi√≥n preventiva efectiva por 15 d√≠as. Con respecto a los otros dos aprehendidos ‚Äúse eval√ļa su situaci√≥n procesal‚ÄĚ, informaron a PERFIL fuentes del Ministerio P√ļblico de la Acusaci√≥n.

‚ÄúA Dios no se le escapa nada ni nadie. Dios no transa con nadie, Dios no est√° en venta... todos van a caer. Justicia por Eduardo Trasante‚ÄĚ, escribi√≥ en sus redes sociales Carolina cuando se conoci√≥ la noticia de estas detenciones.

‚ÄúMis a√Īos de vida al lado de Eduardo Trasante me llevaron a abrazar un sin n√ļmero de viudas, madres, hermanas, hijas; hoy la violencia y la desigualdad me golpearon a m√≠", expres√≥ en otro posteo y continu√≥: "Pero llena de fuerza para seguir y para cosechar muchos Trasantes que quieren dejar de ver gente morir y quieren vivir como mi esposo quer√≠a.. Dios mi juez, Jes√ļs mi abogado, este profundo dolor es mi motor. Su memoria mi bandera y esta lucha de todos‚ÄĚ.

Trasante tenía siete hijos, con su primera esposa, y una nena con Carolina.

Carolina, que tiene una nena de dos a√Īos con el pastor, habl√≥ ante los fiscales que llevan adelante la investigaci√≥n tras el crimen y luego, junto con su familia, se incorporaron al programa de testigos protegidos porque tem√≠an por su seguridad.

Lo que aport√≥ a la causa, no trascendi√≥ porque est√° bajo secreto de sumario. Son cuatro las l√≠neas de investigaci√≥n que siguen desde la fiscal√≠a, aunque las mantienen ‚Äúen reserva‚ÄĚ. Lo √ļnico que se descart√≥ es la hip√≥tesis del robo, que desde el comienzo de la investigaci√≥n era una posibilidad muy remota.

Investigación. Por el momento los dos hombres que ingresaron a la casa con cara descubierta no fueron identificados, informaron fuentes fiscales a PERFIL. Una cámara ubicada enfrente de la propiedad registra la entrada y salida de los homicidas pero la imagen no es nítida para poder distinguir los rostros. Solo se les ve con claridad la vestimenta.

El auto fue secuestrado al día siguiente del crimen de Trasante.

En principio, el detenido (identificado con sus iniciales A.H.S) no est√° vinculado con el crimen, sino con el robo del auto que se produjo cuatro d√≠as antes de que mataran a Trasante. Aunque, las fuentes del caso informaron, que se est√° trabajando en ‚Äúmejoramiento de las im√°genes y relevamiento de c√°maras‚ÄĚ para determinar si, adem√°s, est√° relacionado con el homicidio.

El Peugeot 308 fue robado el 10 de julio en la calle Juan XXIII al 6600. Al due√Īo del auto tres personas lo amenazaron con un ‚Äúelemento met√°lico filoso‚ÄĚ e ingresaron a su casa. A la v√≠ctima la ataron con un cable y le pusieron una bolsa en la cabeza. Los delincuentes le robaron el veh√≠culo y 500 pesos. Uno de esos ladrones ser√≠a A.H.S, detenido este fin de semana.

Un día después del crimen de Trasante, el auto fue encontrado abandonado y sin ruedas a más de 30 cuadras de la casa del pastor. Para los investigadores, los homicidas huyeron en ese vehículo luego de matar al exconcejal. Aunque las cámaras en las que quedaron registrados no se los ve subir al auto, sino cuando se alejan caminando de la propiedad.

¬ŅQui√©n era la v√≠ctima? Era un referente social, a quien le hab√≠an asesinado a dos de sus hijos. Jerem√≠as Trasante ten√≠a 17 a√Īos cuando fue baleado junto a otros dos amigos aquella madrugada de A√Īo Nuevo de 2012. Los tres j√≥venes, que militaban en el Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Dar√≠o Santill√°n, fueron asesinados a tiros con una ametralladora en Villa Moreno, al sur de Rosario.

Los tres jóvenos fueron asesinados en 2012.

Dos a√Īos despu√©s, la tragedia volv√≠a a alcanzar a la familia. Jairo era asesinado de un disparo a la salida de un boliche bailable cuando iba en moto junto a un amigo.

En 2017, Trasante asumi√≥ como concejal por la lista del partido Ciudad Futura. En un debate televisivo exhibi√≥ el arma con la que asesinaron a su hijo Jere y dijo: ‚ÄúEste es el principal problema que tiene Rosario. No puede ser que una persona saque un arma as√≠ y con total impunidad asesine a un grupo de chicos‚ÄĚ.

Un a√Īo despu√©s renunci√≥ tras una denuncia en su contra por acoso como parte del ‚Äúprotocolo preventivo de violencia de g√©nero‚ÄĚ con el que cuenta el partido.

Acompa√Īaba a las familias de v√≠ctimas y era la cara visible de la lucha por justicia por el Triple crimen de Moreno.

CP