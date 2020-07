Crimen del exconcejal: detuvieron a suboficial de Policía y una mujer con armas y marihuana

El brutal asesinato del ex concejal rosarino, Eduardo Trasante (55), quien fue baleado en su casa frente a su familia, tiene a los primeros dos detenidos. Se trata de un ex suboficial de la Policía y su ex pareja. La georreferencia del celular robado a la pareja de la víctima apuntaba a la casa en la que, durante el allanamiento, se secuestraron siete plantas de cannabis, cinco celulares y dos armas de fuego.

El procedimiento fue realizado por la División de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal en una vivienda de Dr. Riva al 5300, en la zona sur de Rosario.

El operativo se efectuó en el lugar donde la georreferencia del móvil indicaba que estaba el celular de la víctima. Los agentes llegaron para buscar el teléfono robado de la pareja de la víctima fatal, pero se encontraron con otros elementos.

En seis minutos, sicarios terminaron con la vida del exconcejal Trasante

En la casa secuestraron siete plantas de cannabis, cinco celulares y dos armas de fuego. El domicilio de zona sur estaba ocupado por un suboficial de la Policía con prestación de servicios en comisaría 9° y su ex pareja. Las armas de fuego encontradas son una "pistola hi power M95 classic calíbre 9 mm reglamentaria con 13 cartuchos y un revolver Taurus plateado calíbre 357 serie RB615756 de seis alvéolos conteniendo cinco cartuchos intactos", de esta última arma, no poseían documentación.

Según las primeras informaciones, no habría sido hallado en el lugar el celular de la pareja del pastor asesinado. Hasta el momento, tampoco se estableció algún contacto del agente policial con el crimen, consignó el portal Rosario3.

Rosario: mataron a un exconcejal de un balazo en la cabeza frente a su familia

Por su parte, la ex pareja del agente aseguró que las plantas eran suyas. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía, que ordenó trasladar a los dos detenidos –el suboficial y la ex mujer– para definir su situación procesal en las próximas horas.

ED / DS