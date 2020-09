Herán Lombardi contra Emilio Monzó: "Yo no lo veo presente"

En comunicación con RePerfilAr, Hernán Lombardi ex Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, criticó al expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y avivó la interna en Juntos por el Cambio.

Lombardi, ante la consulta sobre el diagnostico de Monsó, de que Juntos por el Cambio no estaba preparado para gobernar en 2015 comentó: "No coincido. No coincido en absoluto". Y agregó: "¿quiénes somos Juntos por el Cambio? y somos, por ejemplo, los que estuvimos en la marcha del 'Si se puede'. En las treinta marchas, esa gente historia que de los argentinos que pasamos de una mala elección en las PASO con 30% al 41%. Que peleamos democráticamente. Que estuvimos a punto de llegar al balotaje. Eso es Juntos Por el Cambio. Hay mucha gente que hoy habla que no estuvieron en esa gesta. No es un problema que viene de ahora"

Sobre si Monzó podría ser gobernador, ex Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos afirmó: "No me parece que esté ese plafón... Vos podés querer ser cualquier cosa pero es la gente la que opina y decide".

"Nosotros hoy nos toca ser una oposición. Muy firme pero constructiva. No es que solamente podes pensar y diseñar para los momentos del poder. Yo quiero saber donde está hoy, donde hay una disputa ideológica y de valores, tendría que estar presente en esta disputa que tenemos todos los días con el Gobierno", inquirió Lombardi y remarcó; "Hablo de Monzó. Fue presidente de la Cámara de diputados, fue armador. Tendría que estar presente en la disputa política. No puede ser que vos solamente te prepares para un eventual gobierno. Hoy hay una responsabilidad republicana, cívica. Tendría que estar ahí. Pero no me sorprende. Porque ya en Juntos por el Cambio cuando tuvo esta tremenda ética cívica de pasar del 30 al 41%, tampoco estaba"

En cuanto a la carta publicada por el expresidente Mauricio Macri, aseguró que, "sugerí algunas ideas, pero lo principal lo escribió él". Para Lombardi lo importante de la publicación es que "había que hablar de que la Cámara de Diputados y Senadores funciona con reglamentos anómalos. Lo que hace la vicepresidenta de la nación en la Cámara de Senadores, de sacarle el micrófono a los senadores es un mal funcionamiento de la república".

Además, advirtió que, "tenemos problemas muy serios en el poder legislativo. La avalancha sobre el poder judicial, sobre los camaristas, sobre el procurador Casal. La reforma judicial fuera de tiempo. Entonces el expresidente mira estos problemas y dice 'yo como expresidente tengo que mirar estos problemas que son muy serios'. Lo que se le hizo a Rodríguez Larreta la semana pasada muestra que se está vulnerando el federalismo en la Argentina". Para Lombardi: "frente a esto, hay que pararse con un tono respetuoso pero firme", cerró.