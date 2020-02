Hernán Lombardi: "Los medios públicos no hicieron proselitismo en mi gestión, estoy orgulloso de eso"

El extitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, cuestionó la reapertura de Tecnópolis al asegurar que es "una mentira" que hubo "dos años de abandono". En ese sentido, defendió su gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, que se caracterizó por el conflicto en Télam con el despido de más de 350 trabajadores, aunque destacó que "los medios públicos no hicieron proselitismo en mi gestión, estoy orgulloso de eso".

En declaraciones a Futurock, el ex funcionario aseguró que "la resistencia de la oposición al gobierno de Macri fue pobre intelectualmente", y agregó: "Creo firmemente que los medios públicos no hicieron proselitismo en mi gestión, estoy orgulloso de eso", sostuvo Lombardi. En ese sentido, expresó que "los medios públicos existen para cuidar el pluralismo" y "sería un error ponerlos a luchar contra los (medios) privados".

"En la TV Pública y Radio Nacional no hubo despidos. Hubo finalización de contratos, por supuesto. Si no hubiera finalizaciones de contratos todavía estaríamos viendo El llanero solitario", subrayó. Luego de que el actual ministro de Cultura, Tristán Bauer, lo acusara de "bruto" por la "barbaridad" que hizo con Encuentro y Tecnópolis, Lombardi respondió: "No comparto la apreciación de Bauer sobre mi, es su opinión personal. Es una mentira flagrante que digan que reabrieron Tecnópolis después de años de abandono. Fueron dos millones de personas. Son mentiras de patas cortas. En Tecnópolis pasaron la marcha peronista a determinadas horas. No está bueno".

"Lo que hizo Lombardi con Encuentro y Tecnópolis fue una barbaridad, de bruto"

Además, el exfuncionario macrista resaltó que "con los chicos no hay que meterse, no les va a funcionar. No hay que hacer que San Martin, Belgrano y Zamba hagan la V con los deditos. No está bueno. Es asumir que lo van a usar para politica partidaria", manifestó y agregó: "Todo se puede mejorar, es una autocritica que hago en la vida, no en la gestión. A lo mejor debería haberle puesto más énfasis, más inversión a CONTAR (La plataforma gratuita de programación argentina)".

"Hay que marcar diferencias en los grandes temas estratégicos. Economía es un tema clave, qué bienes y servicios vamos a producir. No hay política de Estado en relación a economía del conocimiento", subrayó.

