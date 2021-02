Hoteleros de Mar del Plata en crisis: "La temporada está perdida"

Noticias Relacionadas Preocupa la caída del turismo en Mar del Plata

La situación de los centros turísticos en la Argentina es muy compleja, especialmente en la Costa debido a la baja ocupación hotelera. En ese marco, RePerfilAr, Jesús Ozorno, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata quien aseguró que la "situación es caótica". "Terminal", sentenció.

"Hace cincuenta años que estoy en hotelería, y creo que es la peor crisis de la historia, bastante peor que la del 2001", remarcó Ozorno quien explicó que en ese entonces era un "tema económico", y "a fines de enero la temporada comenzó a remontar" por lo que hacia las vacaciones de invierno, "las condiciones fueron favorables". A diferencia de la actualidad, que "venimos muy golpeados con nueve meses de facturación cero".

En esa línea, el vicepresidente del organismo que reúne gastronómicos y hoteleros de la ciudad balnearia, sostuvo que en el mes de enero "tuvieron un 25% de ocupación contra un 89% del año pasado". "La situación es inviable".

Según expresó "la temporada está prácticamente perdida", ya que tampoco se registran reservas para el mes de febrero, "aunque sí el fin de semana largo de Carnaval".

No obstante, advirtió que "es imposible afrontar el 2021 si no hay algún tipo de subsidio o ayuda". "Hay 180 hoteles que no abrieron en Mar del Plata y hay unos 150 que ya están cerrando. Están peligrando más de 100 mil puestos de trabajo", cerró.