Jared Leto sobre el creador de WeWork: “De verdad creía que podía cambiar el mundo”

En septiembre de 2019 un título graficaba los mayores periódicos y portales económicos del mundo, “Adam Neumann abandona su compañía”. Hoy, Jared Leto se pone en la piel del empresario para contar su particular historia. Pero, ¿Quién es Adam Neumann?

Se trata del joven israelí cofundador de la empresa de coworking "WeWork", que supo construir un imperio que llegó a estar valuado, en menos de 10 años, en 47 mil millones de dólares. Su salida se dio en medio de un gran escándalo y con acusaciones y demandas cruzadas. Para ese entonces, la compañía tenía pérdidas de hasta 5 millones de dólares diarios.

Mirá el tráiler de "WeCrashed" que estrena el viernes 18 de marzo

La historia del fenómeno "WE" llega a la pantalla chica de la mano de Apple TV+ y con los protagónicos de Jared Leto en la piel de Adam y de Anne Hathaway como Rebekah Neumann, esposa del empresario y prima de la reconocida actriz

Gwyneth Paltrow.

“Es un tipo que tuvo un grado increíble de éxito y de fracaso público”, expresó Jared Leto en diálogo con RePerfilAr, asegurando que, para preparar su papel, investigó en profundidad el caso.

“Leí todo, miré todo, hablé con todo el mundo que quiso hablar conmigo. Investigué el quién, qué, por qué, dónde, cuándo y cómo y, sin dudas, fue un viaje increíble con el personaje”.

Jared Leto y Anne Hathaway protagonizan WeCrashed.

WeWork: el "unicornio" de los 47 mil millones de dólares

En el mundo empresarial se conoce como “unicornio” a una compañía de capital privado (sobre todo de tecnología), cuya valoración supera los mil millones de dólares antes de cotizar en bolsa.

La serie retrata el ascenso y caída del personaje de Leto y su pareja Rebekah, quienes manejaban la compañía como si fuera una comunidad, con retiros y campamentos, gritos de victoria, charlas motivacionales y una misión en la vida: cambiar el mundo.

“Construyó una compañía de la nada hasta convertirlo en un imperio de 47 mil millones de dólares y es impresionante, a pesar de que tuvo muchos errores”, expresó el actor ganador del Óscar por su papel en "‎Dallas Buyers Club" (2013).

Jared Leto interpreta a Adam Neumann en "Wecrashed".

Quienes conocieron a Adam coinciden que era una persona muy seductora que podía convencer a cualquier persona de lo que quisiera.

Esto lo llevó a recibir inversiones multimillonarias y lograr que el mundo viera su compañía de alquiler de espacios de trabajos, un negocio inmobiliario, como una "startup" de tecnología al nivel de Facebook o Google.

También llegó a convencer a sus empleados a trabajar por salarios extremadamente bajos, pero con derecho a acciones de la empresa, con la promesa de convertirlos en millonarios cuando cotizara en bolsa, algo que no sucedió durante su gestión, y haciéndolos sentir "socios" de la compañía.

Adam Neumann según Jared Leto

Mientras hay personas que afirman que Adam era consciente de lo que estaba haciendo y las consecuencias que tendría, Jare Leto, y muchos defensores del empresario, considera que sus intenciones eran buenas.

“En mi investigación no encontré nada que me haga pensar que él mintió o que no creyera realmente en lo que estaba haciendo. Creo que de verdad creía en la misión que tenía la compañía. Creía que podían cambiar el mundo y que todo era posible”, explicó el actor de "Requiem for a Dream" (2000), asegurando que el mayor desafío al interpretarlo fueron los diálogos.

“Él tiene muchos discursos, muchos monólogos, era un gran hablador, sus palabras eran su poder, así que ese fue un gran desafío”, explicó el joven nacido en Luisiana.

Jared Leto convertido en Adam Neumann en la serie "WeCrashed".

La serie, que estrena el próximo 18 de marzo en Apple TV+, está basada en el podcast "We Crashed: The Rise and Fall of WeWork" y está creada por Lee Eisenberg y Drew Cervelló.

“Esta es la primera vez que la gente va a ver una interpretación de la historia y espero que la encuentren convincente”, cerró Leto en diálogo con este medio desde su hogar en los Estados Unidos.

Mirá la entrevista completa con Jared Leto en RePerfilAr.