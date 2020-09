Jorge Carrera Vicepresidente del BCRA: “El dólar a 130 es un dólar caro”

En comunicación con Reperfilar, el Vicepresidente del Banco Central Jorge Carrera habló sobre los nuevos controles cambiarios y aseguró que el dólar a $130 “es un dólar caro”.

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara un super cepo al dólar, el precio de la divisa en el mercado paralelo se disparó. No obstante, para Carrera: "No hay que mirar el resultado del Blue en general en los primeros días de medidas contundentes y fuertes como estas, y segundo no habría que mirar el resultado del Blue como algo representativo”, informó. Y agregó que, “en esta época de pandemia tiene una característica que está totalmente desarticulada porque justamente falta una base importante que tenía ese mercado que eran los oferentes turista".

“El mercado Blue es una construcción que hacen uno seis o siete cueveros que se ponen de acuerdo por teléfono y registran un precio de acuerdo a las percepciones que tienen ellos sobre el resto de los mercados como el CCL y el MEP que si son lugares transparentes, formales donde hay un esquema”, aseguro Carrera.

Para el vicepresidente de BCRA las reacciones del mercado “fueron positivas”. Y agregó que se trata de un grupo de “medidas que todas tomadas en conjunto buscan defender los 43 mil millones de reservas, no porque sean pocas y escasas sino porque, básicamente, lo que nosotros estamos conceptualizando es que hay dólares en la economía. La economía argentina está capacitada para producir dólares”.

Nuevo cepo al dólar: las 12 claves de la resolución del BCRA

Consultado sobre si la medida fue creada para aguantar la fuerte demanda de divisas norteamericanas, afirmó: “No estamos acá para aguantar . En términos futboleros yo diría que lo que estamos construyendo de atrás para adelante un proyecto de como jugar de cómo ir adelante con esto. Las reservas son tu defensa y vos te armas y te sentás sobre esas reservas y la administras de manera inteligente".

Asimismo, Carrera confirmó que, “en el año Argentina va a tener un superávit de 17 millones de dólares”. Sin embargo, el Banco Central debe salir a vender dólares al mercado porque, "lo que está pasando es una cancelación de deuda muy veloz, de la deuda que habían tomado las empresas privadas inducidas por el anterior gobierno, durante cuatro años”, aseguró Carrera. Las empresas tomaban los créditos subsidiados que el gobierno lanzó en la pandemia y "se daban vuelta y nos pedían los dólares a $78", indicó.

Sobre si esta medida llevará a las empresas al default, Carrera sentenció: "Esa es una pavada grandísima. Son muy pocas empresas las a las que se refiere esto. Porque la norma dice que esto es solo a empresas que pagan todos los meses en concepto de deuda más de un millón de dólares, o sea que estamos hablando de 10 empresas más o menos".

Finalmente reflexionó sobre el exportador del campo y los que ahorristas minoristas. "Un dólar de 79 está muy bien para la importación y exportación, es un dólar alto en términos históricos. Entonces, el dólar a 130 es altísimo, lo que creo es que se está comprando un dólar relativamente caro”, afirmó.

Para Carrera, lo que se hizo "fue organizar el flujo de fondos. La economía argentina tiene muchos dólares a partir de marzo y tiene menos en la primavera y no podes cancelar todas las deudas que es lo que se estaba haciendo en este momento".