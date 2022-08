La agenda deportiva del fin de semana: cuando y por donde ver todos los eventos televisados

Comienza un nuevo fin de semana con muchos partidos interesantes para ver, tanto de fútbol como de rugby. Por eso, anótense y acuérdense de estos cinco choques ideales para ver solo o con amigos.

El finde deportivo arranca con el debut del PSG de Lionel Messi que visitará al Clermont por la Ligue 1. El evento será el sábado a las 16:10 y será televisado por Star+ y ESPN.

En paralelo, Los Pumas se medirán con su par australiano en Mendoza por la primera fecha del Rugby Championship. El encuentro será a la misma hora que el partido del PSG y se podrá ver por Star+.

Para la cena del sábado tenemos Boca - Platense a las 21 horas por el torneo local. El choque se podrá ver por ESPN Premium. El domingo tenemos el debut de Julián Álvarez cuando el City visite al West Ham a las 12:30 por ESPN.

La última recomendación es el clásico que protagonizarán River Plate e Independiente en Avellaneda. El inicio será a las 17:30 y será televisado por TNT Sports.

La programación deportiva del sábado 6 de agosto

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Arsenal vs Atlético Tucumán TNT SPORTS

15:00 Barracas Central vs Racing ESPN Premium

18:00 Unión vs Vélez TNT SPORTS

18:00 Talleres vs Argentinos Jrs. ESPN Premium

21:00 Boca vs Platense ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

08:30 Fulham vs Liverpool ESPN

11:00 Leeds vs Wolverhampton ESPN

13:30 Everton vs Chelsea ESPN

BUNDESLIGA

13:30 Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Clermont vs PSG Star+ y ESPN.

PRIMERA NACIONAL

13:10 San Telmo vs San Martín de Tucumán TYC SPORTS

16:40 Estudiantes BA vs Guillermo Brown TYC SPORTS

18:05 Temperley vs Nueva Chicago DIRECTV SPORTS

RUGBY CHAMPIONSHIP

12:00 Sudáfrica vs Nueva Zelanda ESPN 2

16:00 Argentina vs Australia ESPN 2

PRIMERA "B"

13:10 Fénix vs Colegiales DIRECTV SPORTS

BOXEO DE PRIMERA

23:10 José Arias vs Sergio Sosa TYC SPORTS TYC SPORTS PLAY ESPN KNOCKOUT

17:00 Michael Conlan vs Miguel Marriaga ESPN 3

UFC

23:00 Thiago Santos vs Jamahal Hill FOX SPORTS 2

MOTO GP - GRAN BRETAÑA

10:00 Clasificación ESPN 2

PRIMERA C

15:30 Laferrere vs Deportivo Español DIRECTV SPORTS

La programación deportiva del domingo 7 de agosto

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Aldosivi vs Huracán ESPN Premium

15:00 San Lorenzo vs Estudiantes TNT SPORTS

17:30 Independiente vs River TNT SPORTS

20:00 Newell's vs Colón ESPN Premium

PREMIER LEAGUE

12:30 West Ham vs Manchester City ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:15 All Boys vs Agropecuario TYC SPORTS

20:00 Belgrano vs CA Mitre TYC SPORTS

AMISTOSO

15:30 Juventus vs Atlético de Madrid DIRECTV SPORTS

PRIMERA "B"

13:10 Comunicaciones vs J.J Urquiza TYC SPORTS

MOTO GP - GRAN BRETAÑA

07:00 Carrera ESPN

EREDIVISIE

09:30 Vitesse vs Feyenoord ESPN 3

TROFEO JOAN GAMPER

15:00 Barcelona vs Pumas ESPN

ATP 500 - WASHINGTON

18:00 Final ESPN 2