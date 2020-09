Laura Frulla, investigadora de la Misión SAOCOM: "El satélite está hecho a medida de la agricultura"

El lanzamiento del cohete SAOCOM 1B se produjo desde Cabo Cañaveral, en Florida. A bordo del cohete Falcon 9 de la empresa Space X. Es un satélite desarrollado por la Argentina, por la CONAE y la INVAP entre otras empresas nacionales que va a permitir junto a su hermano, SAOCOM 1A, lanzado en 2018 y junto a los satélites italianos formar un sistema interno argentino de satélites de gestión de emergencias.

En comunicación con RePerfilAr, la doctora Laura Frulla, investigadora de Misión SAOCOM, dijo sobre el satélite que “está todo funcionando muy bien”. Y que estaban sorprendidos “porque no tuvimos que usar ningún plan B, ha sido todo tal cual lo estamos planificando. El satélite incluso ya entró en modo ciencia, osea que se prendió el instrumento y responde. Todavía no lo podemos creer. Tuvimos muchos problemas, no por el satélite en sí, porque estaba listo en febrero y estuvo todo bien, pero fueron contratiempos que hemos tenido”.

Frula explicó que “este satélite está hecho a medida de la agricultura. Nace por conversaciones en donde se terminó que lo importante era dar apoyo a la agricultura, hidrología, que también se apoya la agricultura de eso y a las emergencias. Desde agricultura con el objetivo principal de misión es generar mapas de humedad de suelo con una frecuencia de 4 a 6 días y a partir de ahí se dan un montón de productos que dan soporte a la agricultura, por ejemplo estimación de rinde, contenido de agua en la vegetación, biomasa total”, entre otras.

“También hay otros productos como por ejemplo el índice de vegetación radar, que los productores usan muchísimo como algo alternativo que se genera con información óptica que se llama índice de vegetación diferencial normalizado y estos índices nos ayudan a conocer el estado de crecimiento de las plantas y la salud de las plantas”, dijo Frulla.

La experta explicó que la ventaja que ofrece el satélite es que “con información de radar, como las microondas se caracterizan por poder atravesar las nubes y a parte son instrumentos activos que ellos mismos generan el pulso, la energía para funcionar. No necesitan del sol. Entonces podemos generar información de día y de noche”.

Mirá el video con la nota completa

I.R.A / DS