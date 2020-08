El cementerio de Flores abre sus puertas después de más de 150 días

Jairo Straccia y Naiara Vecchio

Noticias Relacionadas Los cementerios de la Ciudad reabrieron para visitas con protocolos

Desde el móvil, Naiara Vecchio ingresó al cementerio de Flores junto a Patricia que volvió a sentir el alivio de estar ahí cerca de sus seres queridos y evitar que se sintieran olvidados.

La dirección general de espacios verdes y cementerios habilitó las visitas a los cementerios de Buenos Aires desde el 24 de agosto. Reperfilar entró al cementerio de Flores donde al ingresar te toman la temperatura, solo pueden entrar dos personas por familia y quedarse en el lugar como máximo una hora.

“Es un alivio porque después de tantos meses uno parece que lo estaría olvidando y no es el tema. Pasa que no podías. Una vez a la semana yo suelo llevar una flor a la tumba. Estoy un poco más aliviada, contenta no. Como que me saco un peso de encima”, dijo Patricia, una visitante del cementerio.

El Secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal GCBA, Facundo Carrillo dijo que el protocolo sanitario consistía en “máximo dos personas y con un máximo de permanencia de una hora. Siempre con tapaboca y vamos a estar controlando la temperatura para cuidarnos entre todos”.

En el caso de los fallecimientos continua el protocolo habitual de ingreso de cinco personas familiares del fallecido y de un ministro del credo religioso que profese la familia. “El protocolo que nos están diciendo es que solamente se le permite a cinco personas entrar con la fallecida. Somos varios familiares que vivimos acá en la capital y algunos en la provincia”, dice Ricardo, un participante del sepelio. Las visitas al cementerio se pueden realizar todos los días, incluso los feriados de 08hs hasta las 17hs. Todo el tiempo se debe estar con el tapabocas y se puede venir a pie o en auto.

I. R. A