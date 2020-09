Manuel Piris, enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos: "Tenemos capacidad para 14 camas"

Manuel Piris dijo en diálogo con RePerfilAr que “originalmente en la terapia intensiva de adultos, tenemos capacidad para 8 camas y después se había anexado un área que está al lado con 6 camas que fue destinada para pacientes de hemodinamia principalmente. Estos dos sectores se ocuparon con pacientes covid y están practicamente llenos siempre. Estamos hablando de 14 camas en promedio. Y lo que era pacientes no covid en la terapia intensiva fueron trasladados a un sector del hospital donde a veces hay dos pacientes, cuatro. Se está ampliando el área y pensaban llegar hasta 10 camas”.

El enfermero explicó que el hospital de Río Gallegos “lo han venido equipando bastante bien con respecto a los respiradores, toda clase de elementos y materiales, al menos en la terapia intensiva. Sigue faltando el tema del capital humano, el recurso humano, que antes de la pandemia ya era prácticamente bajo y al tener pacientes covid se hace que se necesite mayor cantidad de gente por las particularidades que tiene la atención en sí. Cuando entras a las unidades de aislamiento no podés salir fácilmente como hacías antes entonces tenés que depender de otro que esté afuera. A eso tenés que sumar enfermeros en aislamiento, enfermeros que se van contagiando también. Tenemos áreas que están más complicadas que la terapia como la sala covid, que era el área de clínica médica en la cual me contaba una colega que había 25 o 26 pacientes con cuatro enfermeros por turno y entonces comienza a complicar eso".

Manuel Piris dijo con respecto a la polémica sobre el bono que se repartió al personal de salud que “estaban creando un bono para los enfermeros y personal médico que están en las áreas críticas y en las áreas covid que atienden directamente a pacientes contagiados. La gente se comenzó a manifestar, principalmente algunas áreas técnicas y administrativos, porque figuraban el director del hospital, anestesistas que dicen que no van al hospital, la gerente también. Entonces vieron que si lo recibían estas personas que no se las veía continuamente en el hospital o exponiéndose al lado de pacientes covid también les correspondía a ellos. También eso tenía un grado de exposición. Después había gente que estaba en cooperativa que eran de limpieza y no habían sido agregados a la lista. Hay sectores que están con un sueldo muy precario, una condición laboral muy precaria que hoy en día están ganando 15 mil pesos, gente de limpieza, de cooperativa”.



I. R. A