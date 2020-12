La vacuna rusa, Sputnik V "no está siendo evaluada por los entes regulatorio" de Europa y EE.UU

En las próximas horas, Reino Unido comenzará la vacunación a su población de mayor riesgo, centrándose en la población de los geriátricos y su personal médico.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Conrado Estol, médico neurólogo, quien habló sobre una eventual segunda ola de coronavirus, los cuidados en el verano, lo inusual de la vacuna rusa y el comienzo del fin de la pandemia.

El neurólogo habló de las posibilidades de empezar la vacunación en la primera quincena de enero: “Es muy complejo. no sabemos cuántas vacunas aprobará la ANMAT. Cualquier vacuna que llegue a la Argentina tendría que ser aprobada mínimamente por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA en ingles), dado que tiene su propio equipo de especialistas que analiza la información cruda”.

Estol se refirió a los focos mediáticos puestos en las vacunas occidentales por sobre la rusa: “Sesgos tenemos todos, es natural. En los datos sabemos que Pfizer-Biontech, AstraZeneca y la de Moderna pasaron todas las etapas".

"Los organismos regulatorios europeos y estadounidenses están evaluando dichas vacunas pero "no se expidieron sobre la vacuna rusa", agregó.

En este sentido añadió: "No hay sesgos, la vacuna rusa no está siendo evaluada por esos entes regulatorios. También es inusual para la metodología científica que se esté aplicando a la población general sin la aprobación de estos organismos”.

Sobre los dichos de Gollán afirmando que podría haber una segunda ola en marzo o abril, Estol afirmó: “La afirmación es muy atinada. No hay probabilidad de que haya suficiente gente vacunada en el país para evitar la segunda ola”. Además, aseguró que “hay que tener mucho cuidado en el verano” y aumentar la cantidad de testeos para lograr un mejor control epidemiológico.

En esa misma línea, el especialista continuó hablando sobre los cuidados en el verano: “La conducta de la gente dictaminará si va a haber segunda ola o no. Hoy están bajando los casos porque el virus se agotó y no hay huéspedes susceptibles. No hay que confundirse, con 40 mil víctimas estamos entre los 5 países con mayor cantidad de muertos del mundo. Ahora es cuando más hay que cuidarse”.

“La vacunación es el fin del principio de la pandemia. Ahora con la vacuna empezamos una etapa de mucha más claridad. Todavía queda el desafío de la logística que va a ser enorme, va a ser muy difícil vacunar a toda la gente que hay que vacunar para generar inmunidad de rebaño”, aseguró Estol en relación a las vacunas.