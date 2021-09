Mike McMahan, creador de Star Trek Lower Decks habló en exclusiva con RePerfilAr

Después de 55 años, 13 películas y ocho series de televisión, la franquicia de Star Trek se ha convertido en uno de los universos más extensos de la pantalla chica y grande a nivel mundial. Una de sus últimas adhesiones es Lower Decks, la serie animada que acaba de desembarcar en Paramount+ el pasado 15 de septiembre y que narra las aventuras de los trabajadores de menor jerarquía dentro de la nave de segundo contacto U.S.S. Cerrito, mientras persiguen sus sueños de convertirse en los próximos héroes a bordo de la famosa Enterprise.

Reperfilar habló con su creador y showrunner, Mike McMahan, ex guionista de Rick y Morty, South Park y creador de la serie animada Solar Opposites, el cual repasó sus inicios y los diferentes desafíos que le significó unirse al universo creado por Gene Roddenberry y cumplir uno de sus mayores sueños, ser parte de Star Trek.

Los personajes principales de Star Trek Lower Decks.

¿Te acordas de la primera vez que pensaste en una carrera escribiendo y produciendo comedias animadas?

Recuerdo que en la secundaria estaba loco por Stephen King y publicaron lo que yo creí que era un nuevo libro. Me lo llevé a casa y descubrí que era el guion de un programa de TV llamado “Storm of the Century”. Lo abrí y pensé "¿qué es esto?". Me acuerdo de estar leyendo y pensar: “¡Es un guion! Nunca leí un guion de televisión. Me pregunté si podía hacer eso y empezó ese camino allá por los 90. Cuando me mudé a Los Ángeles quería hacer grandes películas de comedia pero agarraba cualquier trabajo que podía y así terminé trabajando en animación.

Una de las virtudes de Lower Decks radica en el hecho de funcionar tanto para fanáticos de Star Trek como para nuevos televidentes ¿Cómo lograste este balance?

No fui yo, fue Gene Roddenberry cuando creó Star Trek, porque su entendimiento de lo que la gente quiere ver en un equipo de personas con aspiraciones. De verdad vas a encontrar personas en la flota estelar trabajando juntos, llevando bien, comprometidos con la ciencia. No tienen que saber cosas científicas para mirar Star Trek, pero podes apreciarlo mirándolo y siendo parte de un mundo de personas que aman la ciencia como línea de base. Star Trek es sobre la amistad. Por suerte para mi, la comedia también puede desarrollarse en el mundo de la amistad y sobre el respeto mutuo. Star Trek, en general, trata sobre explorar la galaxia en busca de nuevas cosas pero también busca aprender sobre la humanidad.

Tawny Newsome interpreta a la alférez Beckett Mariner.

Si bien varias producciones de Star Trek tienen momentos de humor, no son propiamente comedias y mucho menos animadas ¿Como hiciste para desarrollar este género sin dejar de ser fiel al universo de Roddenberry?

Yo crecí mirando Los Simpson y, en ese entonces, no podían ser tan específico, pero como Lower Decks sale en streaming, sabía que la audiencia iba a tener todos los episodios ahí, iban a poder ver todos los episodios con solo apretar un botón, entonces lo divertido de Lower Decks fue hacer una comedia, pero que realmente formará parte de Star Trek al mismo tiempo. Esas dos fuerzas motoras están en los guiones, en el elenco, en la animación. Todos en el equipo de la serie saben que el balance radica en la sorpresa de que es realmente Star Trek. La gente sabe que viene buscando comedia, pero cuando hacemos bien nuestro trabajo, no solo se ríen, sino que al final del capítulo dicen “¡Wow! Ese fue un muy buen episodio de Star Trek también”

¿Serías capaz de hacer una serie con el concepto de Star Trek Lower Decks pero llevada al live-action?

Por supuesto. ¡Es mi sueño! Se trata de encontrar el balance. Siempre tiene que ser gracioso, pero además siempre tiene que ser Star Trek y una de las barreras para sentirse Star Trek es la calidad de la animación, por eso tenemos estos diseños realmente hermosos de naves, de fondos. Si pusieras las naves de Lower Decks en un fondo un poco menos dibujado, lucirían como si fuera de una serie live-action. Y amo a este elenco. Son tan divertidos y también son actores increíbles, así que creo que podríamos hacerlo perfectamente. Probablemente no tan rápido como Lower Decks, que tiene un ritmo que tira cosas nuevas todo el tiempo. Si hiciéramos un live-action, lo extendería en episodios de 40 minutos para que las cosas respiren un poco y probablemente sería una versión más graciosa y extravagante de Star Trek.

Star Trek Lower Decks cuenta con gráficos muy realistas.

Uno de tus trabajos juveniles fue como asistente de producción en el local de comedia de improvisación de Chicago Second City ¿Encontraste inspiración en tu propia experiencia estando detrás de las luces para construir la historia de Lower Decks?

Definitivamente fue una combinación. Por un lado, hice muchos trabajos y le llevé mucho café a la gente, pero siempre aspiraba a más. Quería ser escritor, pero escribía en mi casa, solo quería estar alrededor de esas personas. En muchos otros trabajos en la industria pagás tus cuentas y te vas a casa. Pero también estás aprendiendo y te encontrás a la gente con la que querés trabajar y que admiras. Por otro lado, la Enterprise nunca se siente chica, especialmente en los noventa. Sentís que los personajes que estás viendo son parte de un mundo mucho más grande y vibrante y solamente estás conociendo a una pequeña parte que trabaja en el Puente de Mando. Así que es una mezcla de eso y mi propia experiencia. Y creo que hacer esos trabajos es igual de importante, y más divertido, que ser un showrunner ahora.

Tawny Newsome y Jack Quaid en el panel de Lower Decks de la Comic Con.

La primera temporada consta de 10 episodios que rondan los 25 minutos cada uno y ya puede verse en la plataforma de streaming de Paramount +. Está protagonizada por Jack Quaid (The Boys) en el papel Brad Boimler, Tawny Newsome (Space Force) como Beckett Mariner, Noël Wells (Saturday Night Live) como Tendi y Eugene Cordero (Other Space) interpretando al alférez Sam Rutherford.