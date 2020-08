Patricia Bullrich: "La gente no sale desesperada a robar por la cuarentena"

Noticias Relacionadas Se profundiza la pelea por el liderazgo y las decisiones en Juntos por el Cambio

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, destacó la necesidad de "sacar policías de los controles de la cuarentena y ponerlos a cuidar a la gente" en medio de una creciente ola de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. "Faltan más fuerzas federales y coordinación entre el Ministerio de la Nación y el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires”, dijo.

“La gente no sale desesperada a robar por la cuarentena, hasta ahora no se ha demostrado que haya nuevos delincuentes, el 70% son reincidentes, muchos salieron por el COVID”, respondió Patricia Bullrich sobre si el delito aumentó en consecuencia de la cuarentena", afirmó la exministra de Seguridad en diálogo con REPERFILAR.

Bullrich se refirió a la evidente interna política entre Sergio Berni y Sabina Frederic, afirmando que “la pelea entre ambos Ministros perjudica al vecino común que no recibe seguridad”. “Hay que tener una política criminal más específica y concreta. No sabemos cual es la política que tiene el gobierno, hasta ahora en el caso Nacional han derogado nuestros protocolos pero no los han cambiado”, afirmó.

Bullrich hizo mención a su relación con Horacio Rodríguez Larreta: “Tenemos nuestro carácter, yo no soy una persona fácil, las discusiones no son por cosas insalvables, son metodológicas”. Por otra parte, “con Macri hablé hace dos días, estuvo en la reunión del lunes hablo de manera permanentemente con él, Macri también tiene su carácter, a veces discutimos, pero no significa que uno se pelee para siempre”, concluyó.

RIY / DS